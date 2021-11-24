Грешно ли работать 24 ноября в день памяти преподобного Феодора Студита?

Святой Феодор Студит стал монахом в 22 года. Он был рукоположен патриархом Тарасием в сан священника, но вскоре разорвал с ним отношения из-за терпимости, проявленной Патриархом в случае прелюбодейного брака императора Константина, что привело к изгнанию Феодора в 796 году в Фессалонику.
Он примирился с императорской властью в следующем году при императрице Ирине, чья благосклонность побудила Феодора и Платона переехать в городской монастырь Студий.
Личная жизнь Теодора, однако, продолжала быть насыщенной событиями. Со своей обычной энергией он стал лидером сопротивления иконоборчества Льва V. Шествие икон, организованное монахами Студий, вызвало реакцию правительства. За это Феодора подвергли бичеванию и заключили в тюрьму, после чего сослали в Малую Азию.
Однако он сумел вернуться в Константинополь, но не в свой собственный монастырь. Поэтому он поселился со своими монахами на другом берегу Босфора. Считается, что он умер в 11 ноября 826 года, в день, когда он отмечается по византийскому календарю.
Феодор прославился в церковной истории как один из великих реформаторов монашеской жизни и защитник почитания священных изображений, наряду со святым Никифором, Патриархом Константинопольским, во второй фазе иконоборчества.
В этот день православные христиане молятся святому, посещая храм. При этом, в этот день не запрещено работать. Но, нужно посетить храм и зажечь свечу перед святым образом.