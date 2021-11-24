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Как святой Федор Студит боролся с ересью: «Свет мирянам – монахи, свет монахам – ангелы»

2:30:4911/24/2021,София Мальцева
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Святой написал много писем, в которых призвал "всех, близких и далеких", восстать против решения синода.

В этот момент Феодор остался в Константинополе и взял на себя ответственность за иконы. Фото: Pixabay.com

Не раз в христианской истории возникали случаи иконоборчества. В то время как первому иконоборческому кризису был положен конец, иконоборчество вернулось при византийском императоре Льве пятом около 814 года и продолжилось после его смерти, завершившись только в 842 году. Одним из великих защитником икон в эту эпоху был великий монашеский и духовный лидер, святой Феодор Студит.

Он был византийским монахом и настоятелем монастыря Стаудиос в Константинополе. Святой сыграл важную роль в возрождении как византийского монашества, так и классических литературных жанров в Византии.

Когда Лев задумал свой план возрождения иконоборчества, то в марте 815 года патриарх Никифор был лишен своего поста и сослан в Вифинию. В этот момент Феодор остался в Константинополе и взял на себя ответственность за иконы. 25 марта, в Вербное воскресенье, он приказал своим монахам пройти через монастырский виноградник, держа иконы так, чтобы их могли видеть соседи через стены. Эта провокация вызвала лишь гнев со стороны императора.

В соборе Святой Софии был созван синод, на котором иконоборчество было вновь введено в качестве догмы. Феодор написал много писем, в которых призвал "всех, близких и далеких", восстать против решения синода. Вскоре после этого, по императорскому приказу, его сослали в Малую Азию. Однако Феодор оказал широкое влияние в течение первого года своего изгнания, главным образом благодаря своим многочисленным письмам.

Однако в изгнании Феодор соблюдал регулярные посты и очень сильно нагружал себя физически. Это привело к тому, что он серьезно заболел в 826 году. И в этом же году он прочел свое завещание для будущих настоятелей монастыря Студий. Он умер 11 ноября того же года во время службы.

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