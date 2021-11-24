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Почему не видно лика Богоматери на иконе «Милостивая»: кого берет под защиту Божья Матерь и по каким поводам молиться. Текст главной молитвы

4:00:3111/24/2021,София Мальцева
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Этот прекрасный образец русских икон является копией знаменитой античной иконы Киккской Богоматери, которая также приписывается святому Луке.

Киккская икона Божией Матери на Кипре. Фото: Pixabay.com

25 ноября отмечается память “Милостивой” иконы Богородицы – одной из самых необыкновенных икон Богоматери. На святом образе изображена Богородица вместе с маленьким Христом, который не может усидеть на месте и играет в руках Девы Марии. Кроме того, у нее есть отличительная характеристика: неизвестно, с какого времени она наполовину закрыта покрывалом, сшитым золотом, чтобы никто не мог видеть лица Божией Матери и Божественного Дитя. Изображение Божией Матери, по-видимому, относится к типу Одигитрии, как и икона Смоленской Божией Матери. Голова Божией Матери украшена короной.

Этот прекрасный образец русских икон является копией знаменитой античной иконы Киккской Богоматери, которая также приписывается святому Луке. Обе иконы считаются чудотворными. Второе название - "Киккотиса" - она получила благодаря горе Киккос, которая находится на острове Кипр. Здесь она хранится в храме, в императорском монастыре, построенном в ее честь.

Невероятной красоты монастырь Кикк – ставропигиальная обитель Кипрского православного храма, одного из самых богатых и известных монастырей Кипра. Он называется Священным королевским монастырем Киккийского образа Богородицы.

Этот монастырь был основан в конце одиннадцатого века византийским правителем Алексеем I Комнином..

К святому образу приходят за помощью от стихийных бедствий: от засухи, эпидемий. А также от ссор в семье и избавления от напастей.

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православиеисториямолитвапраздникиикона Богоматери Киккская
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