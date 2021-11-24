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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 ноября 2021 в России и мире

12:20:5611/24/2021
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 24 ноября 2021 года.

24 ноября - День моржа (Walrus Day). Фото: Pixabay.com

• День моржа (Walrus Day)
• День угощения домовых молоком
• День эволюции (Evolution Day)
• Международный день вина «Карменер» (International Carmenere Day)
• Праздник мироточивой Иверской Монреальской иконы Божией Матери
• День памяти святых мучеников Виктора и Стефаниды
• День памяти преподобного Феодора Студита
• День памяти блаженного Максима Московского, Христа ради юродивого
• День памяти святого мученика Викентия Августопольского
• День памяти великомученика Мины Котуанского
• Дурацкая среда (Wacky Wednesday, Drinksgiving) - США
• Женский день - Самоа
• День вашего уникального таланта (Celebrate Your Unique Talent Day) - США
• День музыкального автомата (National Jukebox Day) - США
• День «Один на один с фартуком» (National Tie One On Day) - США
• День сардин (National Sardines Day) - США
• День коричневых локонов (Brownielocks Day) - США
• День завоевания друзей и оказания влияния на людей (Win Friends and Influence People Day) - США
• День учителя (Ogretmenler Gunu) - Турция
• День научной культуры (Dia Nacional da Cultura Cientifica) - Португалия
• День семейных опекунов (National Family Caregivers Day) - США
• День «Что тебе нравится в Америке» (What Do You Love About America Day) - США
• День революции - Конго
• День переворота - Заир
• День благодарения (Thanksgiving Day) - Остров Норфолк
• День Государственного флага - Таджикистан
• День мученичества гуру Тегха Бахадура (Guru Tegh Bahadur`s Martyrdom Day) - Индия
• День Ди Би Купера (D.B. Cooper Day) - США
• День Лачита (Lachit Divas) - Индия
• Именины у Виктора, Викентия, Максима, Стефаниды, Фёдора, Евгения
• Мартынов день (Фёдор Заметуха, Студенец)

Важные события:

• 24 ноября 1859 года английский натуралист Чарльз Дарвин опубликовал Эволюционную теорию
• 24 ноября 1927 года состоялось открытие Московского театра оперетты

Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru

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