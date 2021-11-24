Какой сегодня церковный праздник 24 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Великомученика Мины
Православные праздники 24 ноября 2021 года
Мученика Виктора и мученицы Стефаниды
Мученика Викентия
Преподобного Феодора Студита, исповедника
Блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца
Преподобного Мартирия Зеленецкого
Мученика Стефана Уроша III Дечанского
Народные праздники и приметыФедор Студит
Согласно народному календарю в этот день почитают память святого преподобного Федора Студита.
В старину в этот день люди предпочитали оставаться дома. Хозяйки готовили щи и угощали ими членов семьи. Есть блюдо нужно было непременно горячим, чтобы зима была теплой.
По ночному небу в этот день судили о будущем урожае грибов и ягод. Большое количество звезд говорило о щедрости природы. Чтобы не спугнуть удачу, люди заваривали чай из собранных в лесу и высушенных ягод.
ПриметыЕсли в этот день сырость или снег, быть оттепелям до 4 декабря.
Если день тепел, то зима будет тепла, если же холоден, то вся зима холодна.
Если в этот день будет сильный ветер, то зима будет лютой.
Если на небе высыпало много звёзд, то ждите в следующем году добрый урожай грибов и ягод .
Если день Федора–студита с оттепелью, то зима будет тепла, если же холоден, то вся зима холодная.
Источник: My-calend.ru