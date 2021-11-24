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Какой сегодня церковный праздник 24 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:4011/23/2021
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В старину в этот день люди предпочитали оставаться дома.

Чтобы не спугнуть удачу, люди заваривали чай из собранных в лесу и высушенных ягод. Фото: Pixabay.com


Православные праздники 24 ноября 2021 года

Великомученика Мины
Мученика Виктора и мученицы Стефаниды
Мученика Викентия
Преподобного Феодора Студита, исповедника
Блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца
Преподобного Мартирия Зеленецкого
Мученика Стефана Уроша III Дечанского

Народные праздники и приметы

Федор Студит
Согласно народному календарю в этот день почитают память святого преподобного Федора Студита.

В старину в этот день люди предпочитали оставаться дома. Хозяйки готовили щи и угощали ими членов семьи. Есть блюдо нужно было непременно горячим, чтобы зима была теплой.

По ночному небу в этот день судили о будущем урожае грибов и ягод. Большое количество звезд говорило о щедрости природы. Чтобы не спугнуть удачу, люди заваривали чай из собранных в лесу и высушенных ягод.

Приметы

Если в этот день сырость или снег, быть оттепелям до 4 декабря.
Если день тепел, то зима будет тепла, если же холоден, то вся зима холодна.
Если в этот день будет сильный ветер, то зима будет лютой.
Если на небе высыпало много звёзд, то ждите в следующем году добрый урожай грибов и ягод .
Если день Федора–студита с оттепелью, то зима будет тепла, если же холоден, то вся зима холодная.

Источник: My-calend.ru

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