Можно ли 25 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник иконы Божией Матери «Милостивая»?

25 ноября отмечается день памяти одной из самых известных икон, святого образа Божией Матери “Милостивой”. Этот образ написан с оригинала, хранящегося на Кипре. Его создание относят к евангелисту Луке. Сегодня икона находится в императорском монастыре, в котором был воздвигнут храм в честь нее.
Одной из отличительных черт образа является на половину закрытое лицо золотым покрывалом. При этом, это не уменьшает ее способностей, которая ежедневно совершает очень много чудес, помогая каждому, кто к ней приходит.
В честь Киккской иконы написано много списков, которые сегодня находятся в разных монастырях. Например, один находится в Салониках, в храме иконы Божией Матери. Также икона находится в России: одна хранится в женском Никольском монастыре, другая – в Зачатийском монастыре в Москве. Дни памяти приходятся на двенадцатое ноября и двадцать шестое декабря.
Изначально чудесный образ Небесной царицы путешествовал до того, как оказался на острове Кипр. Это случилось из-за того, что он принадлежал одной из начальных христианских общин в Египте. После этого его отвезли в Константинополь, где она хранилась до правления Алексия Комнина. Именно тогда отшельнику Исайе чудным знамением было явлено, что благодаря его усердию чудотворный образ, написанный евангелистом Лукой, станет храниться на Кипре.
Когда икона Богородицы "Милосердная" оказалась на острове, то начала творить чудеса. И по сей день люди с разными недугами приходят в обитель необычного образа со всех мест: они получают исцеление своей верой.
25 ноября, в честь святого праздника, существуют свои запреты:
По народным поверьям, сегодня не покупали обувь, ведь это может привести к неудачам в личной жизни.
Также если вам необходимо отправиться в дальнюю дорогу, то лучше сделайте это на следующий день.
При этом работать сегодня не запрещено. Можно убираться и солить капусту, а также ходить на кладбище.