25 ноября - почтение памяти Иоанна Милостивого: история жизни святого и чудеса

25 ноября отмечается христианский праздник в честь Святого Иоанна Милостивого. Он служил патриархом в Александрии, и родился на Кипре в седьмом веке в семье прославленного сановника Епифания.
Он рано вступил в брак и завел детей. Но его жена и дети скончались, тогда он решил уйти в монашество. Он был ревностен в посте и молитве и питал большую любовь к окружающим его людям.
Его духовные подвиги очень почитали люди, и даже император почитал его. Когда патриарший престол Александрии опустел, император Ираклий и все духовенство попросили святого Иоанна занять Патриарший престол.
Святой Иоанн принял на себя служение архипастырем, заботясь о нравственном и духовном благополучии своей паствы. Как патриарх он строго относился ко всякой губительной для души ереси и изгнал из Александрии монофизита Филлона Антиохийского.
Своей главной задачей он считал благотворительность и оказание помощи бедным. Как только он начал служить патриархом, то попросил своих управляющим составить список всех бедных и угнетенных в Александрии, в котором оказалось более семи тысяч человек. Святой распорядился, чтобы всех этих несчастных каждый день обеспечивали из церковной казны. В дальнейшем сделал немало добрых дел, в том числе выкупал пленных, давал приют обездоленным. Именно за это он и получил прозвище Милостивый.
Кроме того, Он улаживал ссоры, помогал обиженным и давал милостыню. Три раза в неделю он навещал дома для больных и оказывал помощь страждущим.