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25 ноября - почтение памяти Иоанна Милостивого: история жизни святого и чудеса

5:30:4011/24/2021,София Мальцева
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Святой сделал немало добрых дел, в том числе выкупал пленных, давал приют обездоленным. Именно за это он и получил свое прозвище.

Святитель Иоа́нн Милостивый, патриарх Александрийский. Фото: Azbyka.ru

25 ноября отмечается христианский праздник в честь Святого Иоанна Милостивого. Он служил патриархом в Александрии, и родился на Кипре в седьмом веке в семье прославленного сановника Епифания.

Он рано вступил в брак и завел детей. Но его жена и дети скончались, тогда он решил уйти в монашество. Он был ревностен в посте и молитве и питал большую любовь к окружающим его людям.

Его духовные подвиги очень почитали люди, и даже император почитал его. Когда патриарший престол Александрии опустел, император Ираклий и все духовенство попросили святого Иоанна занять Патриарший престол.

Святой Иоанн принял на себя служение архипастырем, заботясь о нравственном и духовном благополучии своей паствы. Как патриарх он строго относился ко всякой губительной для души ереси и изгнал из Александрии монофизита Филлона Антиохийского.

Своей главной задачей он считал благотворительность и оказание помощи бедным. Как только он начал служить патриархом, то попросил своих управляющим составить список всех бедных и угнетенных в Александрии, в котором оказалось более семи тысяч человек. Святой распорядился, чтобы всех этих несчастных каждый день обеспечивали из церковной казны. В дальнейшем сделал немало добрых дел, в том числе выкупал пленных, давал приют обездоленным. Именно за это он и получил прозвище Милостивый.

Кроме того, Он улаживал ссоры, помогал обиженным и давал милостыню. Три раза в неделю он навещал дома для больных и оказывал помощь страждущим.

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традициипраздникиистория святогоИоанн Милостивый
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