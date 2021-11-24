Что строго запрещено делать в день памяти святого Иоанна Милостивого: приметы и традиции дня

Память святого Иоанна Милостивого отмечается ежегодно 24 ноября. В этот день вспоминают насколько добрым и мягким отношением обладал к другим святой Иоанн. Однажды святой был вынужден на определенное время отлучить от церкви двух священнослужителей из-за какого-то проступка. Один из них покаялся, но другой разгневался на Патриарха и впал в еще большие грехи. Святой хотел позвать его и успокоить добрыми словами, но это вылетело у него из головы. Однако во время службы он вспомнил об этом и упал перед монахом на колени, моля о прощении. И тогда монах искренне раскаялся в своих грехах и сам попросил прощения.
Поступая, Иоанн Милостивый не стремился сделать нашу жизнь на земле более комфортной, справедливой или доброй. Вместо этого он говорит христианам: “Вы-соль земли. Ты-свет этого мира". Святой вдохновляет людей удивлять мир, привнося в него то, чего он не знал или не испытывал. А люди существуют для того, чтобы удивлять мир, а не просто для того, чтобы сделать его лучше.
Своим смирением святой Иоанн учил людей видеть основную истину не в самих людях или высоких идеалах, целей, а в Господе Иисусе Христе и его словах. Он доверял Его заповедям и следовал им.
В народе Иоанна очень почитают, а 25 ноября соблюдают все важные запреты в его день.
В этот день запрещено ссориться, ругаться, повышать голос на людей. Также не следует в этот день отправляться в дальнюю дорогу, но если перенести ее невозможно, то следует помолиться святому и тогда дорога будет легкой.