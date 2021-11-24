Вырывал ногти и поджигал волосы: сахалинец взял жену в заложники

волосыВ Томари местный житель взял в заложники собственную жену. Мужчина избил супругу, а когда на место происшествия приехали спасательные службы, он закрыл дверь изнутри и не открывал сотрудникам. Об этом сообщил Telegram,-канал "ЧП Сахалин". По информации ведомства, семья множество раз привлекала внимание правоохранительных органов. Например, мужчина ранее уже избивал женщину, поджигал ее волосы и вырывал ногти.
– После множественных случаев избиения и издевательств со стороны мужчины, его жертва все равно возвращалась домой к мужу, – говорится в сообщении.
Сотрудниками соответствующих структур пришлось выломать входную дверь в жилое помещение, где и проходили пытки. Сейчас мужчина задержан, а потерпевшая госпитализирован в медучреждение для оказания первой медицинской помощи. Врачи оценивают ее состояние, как удовлетворительное. Сейчас сотрудники полиции работают над возбуждением уголовного дела.