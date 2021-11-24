В администрации Бердска и десятке ближайших домов отключат горячую воду на пять дней

В Бердске отключат горячую воду в администрации города и домах, которые расположены вблизи мэрии. Воды не будет с 29 ноября по 3 декабря. Ее отключат утром в 09:00. Водоснабжение временно прекратится в домах по улицам Ленина, 90, 92, 96, Герцена, 10, 13, К.Маркса, 44, 45,47 и Горького, 7, 9. Такое заявление сделали представители организации «Комбинат бытовых услуг». Такое действие обособляется проведением плановых ремонтных работ: будет осуществлена плановая чистки водоподогревателей на ЦТП-26 Б, пишет Бердскonline.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что на Сахалине мужчина взял в заложники собственную жену. Он избил супругу и заперся с ней в квартире. Дверь не была открыта даже когда на место происшествия приехали сотрудник спасательной службы. Им пришлось ее выламывать. Подозреваемого доставили в отделение полиции, а пострадавшую госпитализировали врачи. Известно, что ранее мужчина уже избивал, поджигал и даже вырывал ногти собственной супруге.