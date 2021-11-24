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Индексация пенсий – 2022: Какие надбавки к пенсии получат с 1 января 2022 и какие в течение года все пенсионеры в России

3:01:1311/24/2021,Ирина Новая
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Большая часть пенсий и доплат в 2022 году будет начисляться упрощённо. Пенсионеру не придётся собирать ради неё документы и ходить по инстанциям.

Индексация страховых пенсий затронет только тех пенсионеров, которые оставили официальную работу. Фото: Pixabay

Каждый год пенсии россиян индексируются – немного подрастают, чтобы догнать рост цент на товары и услуги. Средний показатель выплаты в текущем году колеблется от 14 до 17 тысяч рублей в зависимости от региона. Пока предполагаемый рост с 1 января 2022 года составит 5,9%. Но окончательное решение руководством пока не принято. Возможно, усилившаяся инфляция заставит суммы подрасти выше ожидаемого.

Большая часть пенсий и доплат в 2022 году будет начисляться упрощённо. Пенсионеру не придётся собирать ради неё документы и ходить по инстанциям. Все выплаты и надбавки Пенсионный фонд оформит, пользуясь межведомственной связью.

Новые суммы

Если говорить о страховой пенсии – той, что заслужена трудовым стажем, то на 5,9% вырастет и фиксированная часть, и сумма одного балла. Первая составит 6 401 рубль, вторая – 104 рубля. Недотягивающие до прожиточного минимума выплаты будут автоматически дополнены.

Индексация страховых пенсий затронет только тех пенсионеров, которые оставили официальную работу. Начисление новых сумм будет проходить уже с января. У многих они превысят 18 тысяч рублей.

Социальные пенсии положены либо за инвалидность, либо за потерю кормильца, либо по возрасту россиян, чей трудовой стаж крайне мал. В России выплату получают больше 3 миллионов человек. Индексация 2022 года здесь составит 7,7%.

Суммы социальных пенсий разные, в зависимости от обстоятельств. Самая скромная – у инвалидов 3-й группы, это 5 306 рублей, повыше у детей, которые потеряли обоих родителей – 12 486 рублей. Наибольшая выплата с проиндексированной суммой в 14 983 рубля, выплачивается инвалидам 1-й группы с детства. Начисление начнётся только с 1 апреля.

Всё ещё рабочие

Об индексации пенсий тем, кто продолжает работать, речи пока нет. Такие россияне получают сумму, замершую на отметке 2015 года. Как только пенсионер уволится, его выплата моментально догонит проиндексированную.

После 1 августа выплата трудящихся всё же немного подрастёт – за счёт заработанных баллов. Возможный максимум прироста – около 300 рублей.

Надбавки

Вместе со страховой пенсией увеличатся надбавки. За 30-летний стаж работы в сельской местности пенсионер дополнительно получит 25% от фиксированной части пенсии. Главное – чтобы россиянин продолжал проживать в селе.

Если пенсионер ухаживает за родственниками-иждивенцами, то получает надбавку по 33% от фиксированной выплаты за каждого из них.

После 80-ти лет фиксированная часть пенсии начисляется в двойном размере. Подрастает она соответственно индексации.

Преодолеть инфляцию

К концу 2021 года темп инфляции оказался слишком высоким. Российский президент Владимир Путин поручил проработать этот вопрос в плане индексации пенсий. Многое здесь зависит от возможностей бюджета, которые планируется обсудить в конце ноября.

Росстат говорит о показателе инфляции в 8,1% на 15 ноября. Насколько близко подтянутся к этим цифрам плановые 5,9% индексации – пока неизвестно.

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Индексируют опережающими темпами?

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