Звезда фильмов Гайдая и Рязанова Нина Агапова скончалась на 96 году жизни

Советская актриса театра и кино Нина Агапова скончалась на 96 году жизни. Она являлась актрисой фильмов Гайдая и Рязанова. Печальную новость сообщил Сергей Капков. Актриса принимала участие в съемках таких фильмов, как «Дайте жалобную книгу» и «Двенадцать стульев».
Актриса родилась 30 мая 1926 года. Она закончила ВГИК, проходила обучение в мастерской Сергея Юткевича и Михаила Ромма. Артистка служила в Театре-студии киноактера. За все время своей деятельности Агапова снялась в фильмах «Воскресение» Михаила Швейцера, «Дайте жалобную книгу», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники» Эльдара Рязанова, «Чайковский» Игоря Таланкина, «Двенадцать стульев» Леонида Гайдая, «Слово для защиты» Вадима Абдрашитова. Актриса играла эпизодические роли.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что бывший муж женщины, которая скончалась в ДТП в Сочи с участием Ксении Собчак, требует с телеведущей два млн долларов. По словам экс-супруга погибшей, он встретился со звездой и не увидел правды в ее словах. Популярная российская ведущая предложила ему оплатить работу психолога с его дочерью и устроить ее в хорошую школу.