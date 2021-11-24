Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
24.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Звезда фильмов Гайдая и Рязанова Нина Агапова скончалась на 96 году жизни

3:10:5211/24/2021
0

За все время своей деятельности Агапова снялась в фильмах «Воскресение» Михаила Швейцера, «Дайте жалобную книгу», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники» Эльдара Рязанова и многих других.

Актриса Нина Агапова умерла. Фото: Кадр из фильма.

Советская актриса театра и кино Нина Агапова скончалась на 96 году жизни. Она являлась актрисой фильмов Гайдая и Рязанова. Печальную новость сообщил Сергей Капков. Актриса принимала участие в съемках таких фильмов, как «Дайте жалобную книгу» и «Двенадцать стульев».

Актриса родилась 30 мая 1926 года. Она закончила ВГИК, проходила обучение в мастерской Сергея Юткевича и Михаила Ромма. Артистка служила в Театре-студии киноактера. За все время своей деятельности Агапова снялась в фильмах «Воскресение» Михаила Швейцера, «Дайте жалобную книгу», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники» Эльдара Рязанова, «Чайковский» Игоря Таланкина, «Двенадцать стульев» Леонида Гайдая, «Слово для защиты» Вадима Абдрашитова. Актриса играла эпизодические роли.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что бывший муж женщины, которая скончалась в ДТП в Сочи с участием Ксении Собчак, требует с телеведущей два млн долларов. По словам экс-супруга погибшей, он встретился со звездой и не увидел правды в ее словах. Популярная российская ведущая предложила ему оплатить работу психолога с его дочерью и устроить ее в хорошую школу.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
смертьгибельактриса
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы смотрели фильмы с участием актрисы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Звезда фильмов Гайдая и Рязанова Нина Агапова скончалась на 96 году жизни
3:10:52 11/24/2021
Звезда фильмов Гайдая и Рязанова Нина Агапова скончалась на 96 году жизни
Продажа алкоголя 31 декабря: как будут продавать его на Новый год 2022? Будет ли запрет
3:10:19 11/24/2021
Продажа алкоголя 31 декабря: как будут продавать его на Новый год 2022? Будет ли запрет
Индексация пенсий – 2022: Какие надбавки к пенсии получат с 1 января 2022 и какие в течение года все пенсионеры в России
3:01:13 11/24/2021
Индексация пенсий – 2022: Какие надбавки к пенсии получат с 1 января 2022 и какие в течение года все пенсионеры в России
БердскВ администрации Бердска и десятке ближайших домов отключат горячую воду на пять дней
2:57:27 11/24/2021
В администрации Бердска и десятке ближайших домов отключат горячую воду на пять дней
Вырывал ногти и поджигал волосы: сахалинец взял жену в заложники
2:51:05 11/24/2021
Вырывал ногти и поджигал волосы: сахалинец взял жену в заложники
Как святой Федор Студит боролся с ересью: «Свет мирянам – монахи, свет монахам – ангелы»
2:30:49 11/24/2021
Как святой Федор Студит боролся с ересью: «Свет мирянам – монахи, свет монахам – ангелы»
Что никогда нельзя делать верующему 24 ноября в день памяти преподобного Феодора Студита: кого берет под защиту. Текст мощной молитвы на каждый день
2:00:38 11/24/2021
Что никогда нельзя делать верующему 24 ноября в день памяти преподобного Феодора Студита: кого берет под защиту. Текст мощной молитвы на каждый день
Грешно ли работать 24 ноября в день памяти преподобного Феодора Студита?
1:30:16 11/24/2021
Грешно ли работать 24 ноября в день памяти преподобного Феодора Студита?
Изумительные открытки и прекрасные слова в День вашего уникального таланта для родных и коллег 24 ноября
1:15:14 11/24/2021
Изумительные открытки и прекрасные слова в День вашего уникального таланта для родных и коллег 24 ноября
Федор Студит: наши предки обязательно 24 ноября вкушали очень горящие свежие щи и выбрасывали из дома всю битую посуду
1:00:56 11/24/2021
Федор Студит: наши предки обязательно 24 ноября вкушали очень горящие свежие щи и выбрасывали из дома всю битую посуду