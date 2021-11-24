Продажа алкоголя 31 декабря: как будут продавать его на Новый год 2022? Будет ли запрет

Спиртное для россиян как палка о двух конца. В малых дозах расслабляет и веселит, в больших – наносит ущерб организму и начисто выметает из сознания всякую мораль. Не каждый способен остановиться вовремя, избавив себя и окружающих от последствий алкогольного праздника. Иногда это приходится делать государству – путём ограничений и даже запретов.
Уже несколько лет спиртное не продают в магазинах в праздники защиты детей, знаний, молодёжи и последние звонки. Отдельные регионы распространили запрет на дни трезвости, Победы и России.
Накануне Нового 2022 года многие озаботились вопросом – можно ли будет покупать алкоголь в грядущие дни отдыха? Сомнения по этому поводу появились, благодаря свежей инициативе одного из депутатов Государственной Думы.
Трезвые каникулыНе запретить, а сократить продажу алкоголя предложил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. Факт не особенно удивительный, учитывая, что этот депутат руководит федеральным проектом «Трезвая Россия».
По словам Бийсултана Хамзаева, уменьшать объёмы реализации нужно уже с середины декабря и до конца январских каникул 2022 года. В противном случае коммерческие аппетиты могут слишком разрастись.
Депутат Госдумы также отметил высокую смертность во время новогоднего отдыха, к которой приводит отравление суррогатным алкоголем
Пока что ограничение продаж спиртного под вопросом. Будут ли его рассматривать на законодательном уровне – неизвестно.
Альтернатива естьПричиной обильного употребления алкоголя на Новый год Бийсултан Хамзаев считает малое количество альтернативы. Он предлагает сократить количество январских выходных в пользу майских, которым благоприятствует погода. Перенести на май депутат предлагает 5 дней.
Часть досуговых возможностей, по словам Бийсултана Хамзаева, стоит сделать бесплатными на время новогодних каникул. Потому что даже поход в кинотеатр всей семьёй требует значительных затрат. Вместо этого некоторые могут отдать предпочтение спиртному.
Действующие запретыС алкоголем связано немало ограничений, работающих в России постоянно. Например, продавать его нельзя детям младше 18-ти лет. Минздрав предлагает повысить эту планку до 21-го года для крепкой продукции.
Магазины не позволяют купить спиртной напиток в промежутке между 23:00 ночи и 8:00 утра. Отдельные регионы добавили «запретных часов» – до 21:00 и 11:00.
Торговать можно по лицензии и только алкоголем в маркированных бутылках. Реализация под запретом в точках учёбы, военных частях, на вокзалах, в транспорте, на культурно-массовых гуляниях.
Спиртные напитки уже несколько лет не продают через интернет. Однако Минфин РФ предложил реализовывать отечественные вина в онлайн-формате со следующего года. Экспериментальными регионами станут Москва, Подмосковье и Мордовия. Покупатель получит заказ не раньше, чем через 24 часа, и только после предъявления паспорта.