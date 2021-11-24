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Продажа алкоголя 31 декабря: как будут продавать его на Новый год 2022? Будет ли запрет

3:10:1911/24/2021,Ирина Новая
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Пока что ограничение продаж спиртного под вопросом.

Причиной обильного употребления алкоголя на Новый год Бийсултан Хамзаев считает малое количество альтернативы. Фото: Pixabay

Спиртное для россиян как палка о двух конца. В малых дозах расслабляет и веселит, в больших – наносит ущерб организму и начисто выметает из сознания всякую мораль. Не каждый способен остановиться вовремя, избавив себя и окружающих от последствий алкогольного праздника. Иногда это приходится делать государству – путём ограничений и даже запретов.

Уже несколько лет спиртное не продают в магазинах в праздники защиты детей, знаний, молодёжи и последние звонки. Отдельные регионы распространили запрет на дни трезвости, Победы и России.

Накануне Нового 2022 года многие озаботились вопросом – можно ли будет покупать алкоголь в грядущие дни отдыха? Сомнения по этому поводу появились, благодаря свежей инициативе одного из депутатов Государственной Думы.

Трезвые каникулы

Не запретить, а сократить продажу алкоголя предложил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. Факт не особенно удивительный, учитывая, что этот депутат руководит федеральным проектом «Трезвая Россия».

По словам Бийсултана Хамзаева, уменьшать объёмы реализации нужно уже с середины декабря и до конца январских каникул 2022 года. В противном случае коммерческие аппетиты могут слишком разрастись.

Депутат Госдумы также отметил высокую смертность во время новогоднего отдыха, к которой приводит отравление суррогатным алкоголем

Пока что ограничение продаж спиртного под вопросом. Будут ли его рассматривать на законодательном уровне – неизвестно.

Альтернатива есть

Причиной обильного употребления алкоголя на Новый год Бийсултан Хамзаев считает малое количество альтернативы. Он предлагает сократить количество январских выходных в пользу майских, которым благоприятствует погода. Перенести на май депутат предлагает 5 дней.

Часть досуговых возможностей, по словам Бийсултана Хамзаева, стоит сделать бесплатными на время новогодних каникул. Потому что даже поход в кинотеатр всей семьёй требует значительных затрат. Вместо этого некоторые могут отдать предпочтение спиртному.

Действующие запреты

С алкоголем связано немало ограничений, работающих в России постоянно. Например, продавать его нельзя детям младше 18-ти лет. Минздрав предлагает повысить эту планку до 21-го года для крепкой продукции.

Магазины не позволяют купить спиртной напиток в промежутке между 23:00 ночи и 8:00 утра. Отдельные регионы добавили «запретных часов» – до 21:00 и 11:00.

Торговать можно по лицензии и только алкоголем в маркированных бутылках. Реализация под запретом в точках учёбы, военных частях, на вокзалах, в транспорте, на культурно-массовых гуляниях.

Спиртные напитки уже несколько лет не продают через интернет. Однако Минфин РФ предложил реализовывать отечественные вина в онлайн-формате со следующего года. Экспериментальными регионами станут Москва, Подмосковье и Мордовия. Покупатель получит заказ не раньше, чем через 24 часа, и только после предъявления паспорта.

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алкогольспиртноеНовый год.Бийсултан Хамзаев
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