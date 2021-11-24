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Как вакцина от ковида взаимодействует с лекарственными препаратами: какие категорически запрещено принимать в дни вакцинации

3:15:2511/24/2021,Ирина Новая
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Выпить лекарство от аллергии накануне прививки, чтобы избавиться от побочек – опасный «народный» миф, следовать которому ни в коем случае нельзя.

Обсудить с медиком также нужно приём антибиотиков. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Вакцинация от коронавируса – серьёзная процедура, которая не терпит легкомысленного отношения. Иммунитет к заболеванию будет формироваться правильно только в том случае, если пациент соблюдает все меры предосторожности.

Лекарственная терапия предполагает вмешательство в организм, которое не всегда сочетается с работой вакцины в организме. Поэтому есть несколько категорий препаратов, приём которых накануне иммунизации важно приостановить. К счастью, их не так много.

Среди несочетаемых с прививкой нет обезболивающих, жаропонижающих и витаминов. Применение этих лекарств, если они назначены врачом, одобряет Александр Гинцбург – директор НИЦЭМ имени Гамалеи, где создавался «Спутник V».

Цитостатики

Этот класс лекарств направлен на борьбу со злокачественными опухолями. Когда клетки непрерывно делятся, остановить их может только «тяжёлая артиллерия», вроде препаратов Циклофосфан, Фторурацил и Доксорубицин.

Несочетаемость отечественных вакцин с цитостатиками упоминал Александр Гинцбург. Терапия этими препаратами требует консультации с лечащим врачом. Он в индивидуальном порядке определит, стоит ли прерывать курс цитостатика ради прививки от коронавируса.

Обсудить с медиком также нужно приём антибиотиков. Большинство из них не влияют на вакцинацию. Но отдельные антибактериальные препараты могут действовать на клетки организма отравляюще, что может помещать формированию иммунитета в ответ на прививку.

Антигистаминные

Выпить лекарство от аллергии накануне прививки, чтобы избавиться от побочек – опасный «народный» миф, следовать которому ни в коем случае нельзя. Антигистаминные препараты взаимодействуют с иммунитетом напрямую, подавляя ответ организма на вакцину.

Не одобряет приём таких лекарств вакцинолог Евгений Тимаков. По его словам, они снимают внешние признаки аллергии, маскируя опасные состояния, вроде анафилактического шока. Это может привести пациента к трагедии.

Регулярный приём антигистаминных может стать поводом для медотвода от прививки. Решение здесь остаётся за лечащим врачом.

Иммуносупрессоры

Аутоиммунные заболевания нередко требуют подавления активности иммунитета, чтобы он перестал атаковать собственный организм. Широко применяемый класс иммунносупрессоров – ингибиторы ФНО (фактора некроза опухоли). Препараты знакомы людям с ревматоидным артритом, болезнью Крона и псориазом. Это, например, Хумира, Цимзия, Симпони, Энбрел.

Команда исследователей из Медицинской школы Вашингтонского университета узнала, что приём ингибиторов ФНО во время вакцинации делает защитные антитела слабыми и короткоживущими. Привитые пациенты на препаратах гораздо чаще заражались коронавирусом. Всего через 5 месяцев после введения вакцины в их крови уже не оставалось антител.

Выход, предлагаемый учёными в этом случае – введение третьей дозы вакцины. Речь в исследовании идёт о препаратах от «Pfizer» и «Moderna».

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