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Афганские семьи из-за нищеты «продают замуж» дочерей-подростков за мужчин вдвое старше их

5:32:4811/24/2021,Саника Нальгиркар
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Незаконно выдавать замуж детей младше 15 лет, но люди до сих пор делают это от отчаяния, особенно в сельских районах страны. 

Талибан запретил женское образование при прежней власти в 1996–2001 годах. Фото: Pixabay

Народ Афганистана страдает, и женщины платят самую высокую цену, поскольку нищета и безработица опустошают страну.

С момента захвата власти талибами в августе условия жизни афганцев продолжают ухудшаться, поскольку все больше и больше людей теряют работу. Не имея возможности позволить себе предметы первой необходимости, люди вынуждены продавать своих дочерей, чтобы выжить.

Афганских женщин вынуждают вступать в брак из-за бедности

В своем заявлении  исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор отмечает рост числа семей, которые выдают своих дочерей замуж за деньги, пишет Your Tango.

Многим продаваемым девочкам от 6 месяцев до 17 лет, однако были сообщения о семьях, продающих своих дочерей, которым всего 20 дней.

Хотя такая практика была очевидна еще до прихода к власти талибов, сейчас она стала более распространенной, и одной из причин стала пандемия COVID-19.

«Пандемия COVID-19, продолжающийся продовольственный кризис и наступление зимы еще больше усугубили положение семей. В 2020 году почти половина населения Афганистана была настолько бедна, что им не хватало предметов первой необходимости, таких как элементарное питание или чистая вода», -  говорит Важма Фрог, борца за права афганских женщин.

«Число заболевших настолько возросло из-за голода. У людей нет ничего, и они не могут прокормить своих детей. Это совершенно незаконно и запрещено религией».

Некоторые принудительные браки в Афганистане запрещены

Незаконно выдавать замуж детей младше 15 лет, но люди до сих пор делают это от отчаяния, особенно в сельских районах страны. Девушек выдают замуж молодыми, они не имеют при этом никакого права голоса.

Это представляет большой риск для их здоровья. Ранний замужество означает также ранние роды, и количество связанных с этим осложнений бесчисленное множество.

Джамила Афгани, активистка по защите прав афганских женщин, говорит: «Это разрушает их жизни - их психологическое, физическое и сексуальное здоровье. С этими девушками часто обращаются как со слугами, как с рабынями».

Один мужчина продал своих дочерей за 3000 долларов

Фазал, афганский рабочий по обжигу кирпича, получил аванс в размере 1000 долларов за 6 месяцев работы, но его попросили вернуть его, когда строительные работы остановились на полпути.

Не имея возможности вернуть деньги из-за медицинских счетов жены, он продал своих 13-летних и 15-летних дочерей мужчинам вдвое старше за 3000 долларов.

Его положение было ужасным, и он не мог найти другого способа прокормить семью. Он был в таком отчаянии, что подумывал продать свою младшую дочь.

«У меня не было другого способа прокормить семью и выплатить долг. Что еще я мог сделать? Я отчаянно надеюсь, что мне не придется выдавать замуж свою младшую дочь», - говорит Фазал.

Это не редкость, поскольку многие  столкнулись с аналогичной проблемой и пошли на такой же шаг, не имея возможности вернуть свои авансовые платежи.

Талибан* устанавливает ограничения на образование для женщин

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор говорит: «Поскольку большинству девочек-подростков все еще не разрешают вернуться в школу, риск детских браков сейчас еще выше. Образование часто является лучшей защитой от негативных механизмов выживания, таких как детские браки и детский труд».

Отсутствие образования является одним из наиболее частых факторов, способствующих возникновению детских браков.

«Двумя наиболее важными факторами риска, побуждающими к вступлению в детские браки, являются бедность и отсутствие доступа к образованию, - говорит Хизер Барр из Human Rights Watch.

Талибан запретил женское образование при прежней власти в 1996–2001 годах. Они утверждали, что образование для женщин будет возобновлено, но не указали, когда и на каких условиях.

Однако в настоящее время, поскольку ситуация не изменилась, детские браки продолжают иметь место и, по прогнозам, будут продолжаться и расти такими темпами.

Талибан* - запрещенная на территории России организация. Признана экстремистской. 

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афганистанбедностьнищетаправа женщин
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