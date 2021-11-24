Афганские семьи из-за нищеты «продают замуж» дочерей-подростков за мужчин вдвое старше их

Народ Афганистана страдает, и женщины платят самую высокую цену, поскольку нищета и безработица опустошают страну.
С момента захвата власти талибами в августе условия жизни афганцев продолжают ухудшаться, поскольку все больше и больше людей теряют работу. Не имея возможности позволить себе предметы первой необходимости, люди вынуждены продавать своих дочерей, чтобы выжить.
Афганских женщин вынуждают вступать в брак из-за бедностиВ своем заявлении исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор отмечает рост числа семей, которые выдают своих дочерей замуж за деньги, пишет Your Tango.
Многим продаваемым девочкам от 6 месяцев до 17 лет, однако были сообщения о семьях, продающих своих дочерей, которым всего 20 дней.
Хотя такая практика была очевидна еще до прихода к власти талибов, сейчас она стала более распространенной, и одной из причин стала пандемия COVID-19.
«Пандемия COVID-19, продолжающийся продовольственный кризис и наступление зимы еще больше усугубили положение семей. В 2020 году почти половина населения Афганистана была настолько бедна, что им не хватало предметов первой необходимости, таких как элементарное питание или чистая вода», - говорит Важма Фрог, борца за права афганских женщин.
«Число заболевших настолько возросло из-за голода. У людей нет ничего, и они не могут прокормить своих детей. Это совершенно незаконно и запрещено религией».
Некоторые принудительные браки в Афганистане запрещеныНезаконно выдавать замуж детей младше 15 лет, но люди до сих пор делают это от отчаяния, особенно в сельских районах страны. Девушек выдают замуж молодыми, они не имеют при этом никакого права голоса.
Это представляет большой риск для их здоровья. Ранний замужество означает также ранние роды, и количество связанных с этим осложнений бесчисленное множество.
Джамила Афгани, активистка по защите прав афганских женщин, говорит: «Это разрушает их жизни - их психологическое, физическое и сексуальное здоровье. С этими девушками часто обращаются как со слугами, как с рабынями».
Один мужчина продал своих дочерей за 3000 долларовФазал, афганский рабочий по обжигу кирпича, получил аванс в размере 1000 долларов за 6 месяцев работы, но его попросили вернуть его, когда строительные работы остановились на полпути.
Не имея возможности вернуть деньги из-за медицинских счетов жены, он продал своих 13-летних и 15-летних дочерей мужчинам вдвое старше за 3000 долларов.
Его положение было ужасным, и он не мог найти другого способа прокормить семью. Он был в таком отчаянии, что подумывал продать свою младшую дочь.
«У меня не было другого способа прокормить семью и выплатить долг. Что еще я мог сделать? Я отчаянно надеюсь, что мне не придется выдавать замуж свою младшую дочь», - говорит Фазал.
Это не редкость, поскольку многие столкнулись с аналогичной проблемой и пошли на такой же шаг, не имея возможности вернуть свои авансовые платежи.
Талибан* устанавливает ограничения на образование для женщинИсполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор говорит: «Поскольку большинству девочек-подростков все еще не разрешают вернуться в школу, риск детских браков сейчас еще выше. Образование часто является лучшей защитой от негативных механизмов выживания, таких как детские браки и детский труд».
Отсутствие образования является одним из наиболее частых факторов, способствующих возникновению детских браков.
«Двумя наиболее важными факторами риска, побуждающими к вступлению в детские браки, являются бедность и отсутствие доступа к образованию, - говорит Хизер Барр из Human Rights Watch.
Талибан запретил женское образование при прежней власти в 1996–2001 годах. Они утверждали, что образование для женщин будет возобновлено, но не указали, когда и на каких условиях.
Однако в настоящее время, поскольку ситуация не изменилась, детские браки продолжают иметь место и, по прогнозам, будут продолжаться и расти такими темпами.
Талибан* - запрещенная на территории России организация. Признана экстремистской.