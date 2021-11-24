«Все уже испытали»: В Бердске 9-летнему Матвею Динега очень нужен функциональный стул. Мальчик страдает ДЦП и эпилепсией

Жительница Бердска Оксана Динега попросила неравнодушных земляков и россиян оказать помощь ее 9-летнему сыну Матвею.
Матвею поставили диагноз ДЦП, когда ему было 1,5 года. Со временем у мальчика начали появляться приступы эпилепсии.
- У сына открылась рвота. Два месяца это продолжалось без остановки. До этого все было хорошо. Мы месяц пролежали в больнице в Карасуке и месяц в Новосибирской областной больнице. Потом ручки и ножки у Матвея отказали,- вспоминая рассказала Оксана «Курьер.Среда».
По словам матери, когда она услышала неутешительный диагноз от врачей, то ощутила многое. Были и чувства боли, и отчаяния, и слез. Отец от Матвея отвернулся, но Оксана никогда не утрачивала веры: в себя, в мир и в добрых людей.
- Все было. Все уже испытали. Папа нас сразу же бросил. За три часа все собрал. Мы вернулись с бабушкой домой, а у порога уже вещи стояли. С 6 лет он ребенка не видел. Сейчас Матвею девять лет. Алименты он платит. Я работать не могу, так как ухаживаю за сыном, - отметила Оксана.
В Бердск семья переехала год назад. Город людям нравится. Три-четыре раза в неделю семья выходит на прогулки. Дома Матвей старается играть на пианино. Мальчик любит нажимать на клавиши и слушать их звучание. Увлекается Матвей и просмотром спортивных программ, но, как и для любого ребенка, любимой «передачей» для Матвея остаются мультфильмы.
- Пока мы развиваемся и учимся всему дома. Утро начинается с тренажеров. По вечерам Матвей любит смотреть мультик про Алешу Поповича. Смотрит и улыбается. В бассейне любит купаться, - проговорила о сыне Оксана.
Косые взгляды людей присутствуют, когда Оксана выходит с сыном на прогулку. Как говорит женщина, на различные настроения людей она старается не обращать внимания. Мол, на всех нервов не хватит. Многие люди помогают матери, придерживают ей дверь, например, когда она везет коляску с сыном. Некоторые благотворители помогают Матвею финансово. Так, семья Динега объявляла в социальных сетях сбор средств на тренажер "Гросс". Многие откликнулись на проблему, но 7 180 рублей на приспособление еще не собрано. Кроме того, 9-летнему мальчику очень необходим для реабилитации вертикализатор. Медики посоветовали семье многофункциональное устройство «Далматинчик». Цена такого устройства, как говорит Оксана, в магазине «Кислород» Новосибирска 187900 рублей. Доставка до Бердска стоит 1500 рублей. У семьи нет средств для приобретения необходимого аппарата.
- Раньше Матвей в коляске специальной сидел, но он вырос. Она становится ему тесновата. Этот прибор очень функциональный. Есть функция вертикализатора, лежанки и кушетки,- говорит об устройстве Оксана.
Если вы готовы поделиться финансовой помощью, то вот реквизиты карты Оксаны Николаевны Динега: 4817 7600 4031 8952 Сбербанк. Перевести любую доступную для вас сумму средств вы можете и по номеру телефона, который привязан к карте 8923-709-22-72.
Отметим, что на благотворительность не обязательно тратить крупные суммы. Часто помощь состоит из маленьких платежей. Вместе мы можем сделать многое, например, подарить счастье маленькому Матвею и облегчить его боль. Благотворительная деятельность очень важна, ведь в современное время она помогает сохранить человечность, милосердие и правильное отношение к миру. Спасибо!