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В Бердске жители требуют от депутатов подписаться от их имени против мусорной свалки под обращением к правительству Новосибирской области. И опубликовать список подписантов

3:56:5811/24/2021,Анастасия Солодкова
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Пока народные избранники неохотно ставят подписи под просьбой вычеркнуть участок на границе с Бердском, выделенный под частный полигон ТКО.

Бердским депутатам предложили 18 ноября подписать обращение против свалки. Фото: Анастасия Солодкова/"Курьер.Среда"
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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До 26 ноября депутат бердского горсовета Елена Белова планирует направить в правительство Новосибирской области обращение с просьбой об исключении земельного участка, отведенного под мусорную свалку на границе с Бердском, из территориальной схемы обращения с отходами. Сроки связаны с тем, что региональная власть до 10 декабря проводит публичное обсуждение терсхемы. Именно до этой даты жители области могут подавать свои предложения и замечания.

На сессии горсовета Бердска 18 ноября Белова объявила коллегам о своей инициативе и предложила подписать обращение. Однако пока депутаты не очень активно это делают. Некоторые из них ссылаются на то, что избиратели их об этом не просили. Но в «Курьер.Среда» бердчане пишут совсем с другим посылом.

- Уважаемые бердчане, давайте потребуем от депутатов опубликовать список не подписавших письмо против мусорной свалки. Кто за? - пришло сообщение в редакцию.

Чтобы попросить своего депутата поставить подпись под обращением в министерство ЖКХ и энергетики и тем самым высказать протест частному полигону ТКО под носом у Бердска от имени жителей избирательного округа, в ближайшее время «Курьер.Среда» опубликует данные, как разыскать каждого из 27 депутатов.

Напомним, что мусорную свалку под открытым небом за 430 млн рублей построит частный инвестор в 2023 году. Таковы условия территориальной схемы, которая с 11 ноября проходит стадию общественного обсуждения. Земельный участок под полигон у поселка Маяк в Искитимском районе принадлежит крупнейшему бердскому бизнесмену Виктору Голубеву.

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полигонобращениеподписьпротив мусорной свалкиЕлена Белова
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