В Бердске жители требуют от депутатов подписаться от их имени против мусорной свалки под обращением к правительству Новосибирской области. И опубликовать список подписантов

В Бердске новые депутаты назначили свидание своим избирателям: Когда и где можно попросить избранника подписаться против мусорной свалкиВ Бердске 4 из 27 депутатов подписались под обращением в правительство против новой мусорной свалки: «Избиратели не просили», а «Единая Россия» еще думаетЕщё 257 новости
До 26 ноября депутат бердского горсовета Елена Белова планирует направить в правительство Новосибирской области обращение с просьбой об исключении земельного участка, отведенного под мусорную свалку на границе с Бердском, из территориальной схемы обращения с отходами. Сроки связаны с тем, что региональная власть до 10 декабря проводит публичное обсуждение терсхемы. Именно до этой даты жители области могут подавать свои предложения и замечания.
На сессии горсовета Бердска 18 ноября Белова объявила коллегам о своей инициативе и предложила подписать обращение. Однако пока депутаты не очень активно это делают. Некоторые из них ссылаются на то, что избиратели их об этом не просили. Но в «Курьер.Среда» бердчане пишут совсем с другим посылом.
- Уважаемые бердчане, давайте потребуем от депутатов опубликовать список не подписавших письмо против мусорной свалки. Кто за? - пришло сообщение в редакцию.
Чтобы попросить своего депутата поставить подпись под обращением в министерство ЖКХ и энергетики и тем самым высказать протест частному полигону ТКО под носом у Бердска от имени жителей избирательного округа, в ближайшее время «Курьер.Среда» опубликует данные, как разыскать каждого из 27 депутатов.
Напомним, что мусорную свалку под открытым небом за 430 млн рублей построит частный инвестор в 2023 году. Таковы условия территориальной схемы, которая с 11 ноября проходит стадию общественного обсуждения. Земельный участок под полигон у поселка Маяк в Искитимском районе принадлежит крупнейшему бердскому бизнесмену Виктору Голубеву.