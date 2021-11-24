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В Новосибирске экс-директор промышленно-энергетического колледжа потребовал у рабочих взятку за выплату зарплаты

4:14:3811/24/2021
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Мужчину признали виновным и назначили 4 года лишения свободы.

Директора колледжа приговорили к 4 годам тюрьмы. Фото: Pexels.com

В Новосибирской области суд вынес приговор в отношении бывшего директора ГБПОУ «Новосибирский промышленно-энергетический колледж». Судья посчитал достаточными доказательства, собранные в ходе расследования для признания 35-летнего мужчину виновным в получении взятки, совершенное с вымогательством взятки, в крупном размере.

Следствие установило, что в 2020 году одна из подрядных организаций выполняла ремонтные и строительные работы колледжа. А когда в учреждении все работы были выполнены, подозреваемый потребовал у исполнителей взятку в размере 241 тыс. рублей за выплаты денежных средств, которые были честно заработаны рабочими. Оплата должна была осуществляться за счет бюджетных средств. Кроме того, мужчина настаивал на выполнении работ по обустройству фундамента на своем дачном участке.

Директор подрядной организации написал заявление в отделение полиции, а мужчина был задержан при передаче денежных. Суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 года без штрафов. Также осужденный не сможет занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанных с осуществлением функций руководителя образовательного учреждения, на 4 года.

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