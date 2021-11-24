В Кемерово врач заявил о надвигающихся пятой и шестой волнах коронавируса

В Кемерово начальник ковидного госпиталя Василий Жданов заявил, что темпы прохождения вакцинации от коронавируса не будут увеличиваться, нас ждет еще несколько волн пандемии. Мужчина считает, что побороть вирус можно именно таким образом. Эксперт добавил, что прививаться должны не только в Кемеровской области, но во всем мире.
– В стране создали вакцину от ковида. Мы сделали это раньше все! Я не понимаю, почему у нас такие низкие темпы роста вакцинации от коронавируса среди населения, – сообщил Жданов.
По словам доктора, нас всех ждет пятая волна эпидемии COVID-19, которая не остановится. Специалист заявляет, что пандемия может продлиться сколько угодно, именно это ждет мир, если темпы вакцинации будут развиваться в таком же ритме.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что Бастрыкин заявил, что ЕГЭ является пыткой для школьников. Также мужчина призвал отменить такой экзамен и заявил, что советская система образования была самой лучшей. Он считает, что такой формат обучения нужно вернуть, ведь весь мир отмечал его уникальность.