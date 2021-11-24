Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
24.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Кемерово врач заявил о надвигающихся пятой и шестой волнах коронавируса

4:32:2011/24/2021
0

Мужчина связал это с низким темпом вакцинации в стране.

Врач предсказал пятую и шестую волну коронавируса. Фото: Pixabay.com

В Кемерово начальник ковидного госпиталя Василий Жданов заявил, что темпы прохождения вакцинации от коронавируса не будут увеличиваться, нас ждет еще несколько волн пандемии. Мужчина считает, что побороть вирус можно именно таким образом. Эксперт добавил, что прививаться должны не только в Кемеровской области, но во всем мире.

– В стране создали вакцину от ковида. Мы сделали это раньше все! Я не понимаю, почему у нас такие низкие темпы роста вакцинации от коронавируса среди населения, – сообщил Жданов.

По словам доктора, нас всех ждет пятая волна эпидемии COVID-19, которая не остановится. Специалист заявляет, что пандемия может продлиться сколько угодно, именно это ждет мир, если темпы вакцинации будут развиваться в таком же ритме.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что Бастрыкин заявил, что ЕГЭ является пыткой для школьников. Также мужчина призвал отменить такой экзамен и заявил, что советская система образования была самой лучшей. Он считает, что такой формат обучения нужно вернуть, ведь весь мир отмечал его уникальность.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
COVID-19КовидВакцинация.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы прошли вакцинация от коронавируса?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Кемерово врач заявил о надвигающихся пятой и шестой волнах коронавируса
4:32:20 11/24/2021
В Кемерово врач заявил о надвигающихся пятой и шестой волнах коронавируса
Можно ли 25 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник иконы Божией Матери «Милостивая»?
4:30:57 11/24/2021
Можно ли 25 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник иконы Божией Матери «Милостивая»?
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 24 ноября 2021 года
4:27:36 11/24/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 24 ноября 2021 года
БердскВ Бердске новые депутаты назначили свидание своим избирателям: Когда и где можно попросить избранника подписаться против мусорной свалки
4:17:36 11/24/2021
В Бердске новые депутаты назначили свидание своим избирателям: Когда и где можно попросить избранника подписаться против мусорной свалки
В Новосибирске экс-директор промышленно-энергетического колледжа потребовал у рабочих взятку за выплату зарплаты
4:14:38 11/24/2021
В Новосибирске экс-директор промышленно-энергетического колледжа потребовал у рабочих взятку за выплату зарплаты
БердскПохороны автоблогера Саида Губденского и его друга Заура Ибрагимова, которые погибли в жутком ДТП 20 ноября в Москве, пройдут 24 ноября. Время и место прощания
4:09:39 11/24/2021
Похороны автоблогера Саида Губденского и его друга Заура Ибрагимова, которые погибли в жутком ДТП 20 ноября в Москве, пройдут 24 ноября. Время и место прощания
На Филиппинах умер старейший человек в мире
4:07:15 11/24/2021
На Филиппинах умер старейший человек в мире
Почему не видно лика Богоматери на иконе «Милостивая»: кого берет под защиту Божья Матерь и по каким поводам молиться. Текст главной молитвы
4:00:31 11/24/2021
Почему не видно лика Богоматери на иконе «Милостивая»: кого берет под защиту Божья Матерь и по каким поводам молиться. Текст главной молитвы
БердскВ Бердске жители требуют от депутатов подписаться от их имени против мусорной свалки под обращением к правительству Новосибирской области. И опубликовать список подписантов
3:56:58 11/24/2021
В Бердске жители требуют от депутатов подписаться от их имени против мусорной свалки под обращением к правительству Новосибирской области. И опубликовать список подписантов
Председатель СК РФ Бастрыкин предложил отменить ЕГЭ в России
3:50:09 11/24/2021
Председатель СК РФ Бастрыкин предложил отменить ЕГЭ в России