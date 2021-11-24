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У российского теннисиста Медведева украли часы за 200 тыс. евро из раздевалки

4:52:3711/24/2021
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Часы были найдены на следующий день.

У Медведева украли часы на турнире по теннису. Фото: Pixabay.com

У Российского теннисиста Даниила Медведева украли часы, которые стоят 200 тыс. евро. Все случилось в Турине на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов. Об этом пишет портал La Stampa. Сообщается, что аксессуар Bovet OttantaSei был украден из раздевалки спортсмена, когда тот играл с Александром Зверевым. Сотрудники полиции отыскали часы теннисиста спустя сутки. Сейчас они ведут расследование на выяснение точных обстоятельств инцидента. Матч Медведев проиграл со счетом 4:6, 4:6.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что В Новосибирске экс-директора промышленно-энергетического колледжа приговорили к 4 годам лишения свободы за получение взятки, которую он сам потребовал у представителей подрядной организации, проводившей ремонтные работы на территории образовательного учреждения. Мужчина требовал более 200 тыс. рублей за осуществление выплаты заработанных денег. Его поймали при получении денежных средств.

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