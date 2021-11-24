Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 24 ноября 2021 года

Ваш ежедневный гороскоп на 24 ноября 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на среду, пишет Your Tango.
Ежедневный гороскоп на 24 ноября 2021 года:
Овен(21 марта - 19 апреля)
Честность - лучшая политика, Овен, и, поскольку вы склонны противиться лжи, этот переход чрезвычайно важен для вас.
Меркурий входит в знак зодиака Стрелец, ваш сектор высшего образования. Пока Марс все еще в Скорпионе, вы готовы бросить вызов и раскрыть все, что создает фальшивку.
Ваша история онлайн-поиска сегодня будет безумной, когда вы достанете свой телефон, чтобы проверить все, что вы слышите, и убедиться в его точности.
Телец(20 апреля - 20 мая)
Было трудно найти прямые ответы, но ситуация начинает меняться.
Хорошо, что ты упрямый и старался добиться того, чего заслуживаешь, верно, Телец? Меркурий входит в знак зодиака Стрельца, ваш сектор общих ресурсов.
Известно, что вы предъявляете права на вещи, которые принадлежат вам, но бывают случаи, когда вы просто хотите знать, что у вас есть доступное для вас и как это можно использовать - к сожалению, на сегодняшний день вам, возможно, придется уйти. через других людей. Постарайтесь быть максимально любезными в это время.
Близнецы(21 мая - 20 июня)
Все разговоры и никакие действия сбивают вас с пути, Близнецы, и пока Меркурий входит в знак зодиака Стрельца, ваш сектор обязательств, вы ищете конкретные признаки того, что не тратите свое время на то, что серьезно к вам.
Возможно, вы сегодня разговариваете со стеной, но не позволяйте этому слишком обидеть вас. Меркурий будет в критической степени в течение нескольких дней, но как только он преодолеет этот горб, разговор для вас начнет налаживаться.
Рак(21 июня - 22 июля)
Нужно время, чтобы установить для себя приоритеты, и, по правде говоря, вы привыкли откладывать себя на второй план, но не более того. Рак. Я - во-первых, не забывай об этом.
Меркурий входит в знак зодиака Стрельца, вашего сектора здоровья. Здоровье - это богатство, и вы должны заботиться о себе больше, чем раньше.
В жизни есть гораздо больше, чем просто угождать людям, делать что-то для всех и пренебрегать собой. Пора это изменить.
Лев(23 июля - 22 августа)
Выйди из своей зоны комфорта, Лео, пора проявить себя и пойти на небольшой риск. Меркурий входит в знак зодиака Стрелец, ваш сектор творчества.
Вы знаете, как вы любите внимание, так почему бы не получить максимум удовольствия от этого курортного сезона. Воспользуйтесь всеми преимуществами осенних цветов, удобными слоями одежды и поводом взять с собой свои любимые ботинки.
Дева(23 августа - 22 сентября)
Контракты, сделки и, возможно, некоторые обновления и изменения ... ваша домашняя жизнь изменится, и это может включать изменение вашего местоположения или желание переехать в новое место.
Меркурий входит в знак зодиака Стрельца, вашего сектора дома и семьи. Это может пробудить ваше любопытство по поводу того, что есть на рынке жилья или на рынке аренды жилья для вас.
Весы(23 сентября - 22 октября)
Если говорить от всего сердца, это может означать, что вы также должны быть открыты для того, чтобы выслушать точку зрения другого человека.
Происходит много споров, и это может сбивать с толку и противоречить друг другу. Меркурий входит в знак зодиака Стрелец, ваш сектор общения. Так что будь смелее обычного.
Не волнуйтесь, если у вас нет «правильных слов», они придут, а если их нет, нужный человек попытается прочитать, не ограничиваясь недопониманием, и понять ваше истинное значение.
Скорпион(23 октября - 21 ноября)
Почему с документами всегда так проблематично, Скорпион? Возможно, вам придется потратить немало средств на выставление счетов, пытаясь наверстать упущенное до конца года.
Меркурий входит в знак зодиака Стрелец, ваш сектор денег, и это время, чтобы решить все, где вы можете. Возможно, вам придется кое-что изменить, но если вы сделаете это сейчас, к концу года у вас может быть чистый финансовый отчет.
Стрелец(22 ноября - 21 декабря)
Пришло время поставить эти новогодние цели и сделать это пораньше.
Вы имеете в виду то, что хотели бы увидеть, и, возможно, даже визуализировали это сами. Меркурий входит в знак зодиака Стрелец, ваш сектор личного развития.
Получите кристально четкое представление о том, что вы хотите увидеть в следующем году. Начните планировать свои 5-летние, 10-летние цели и не бойтесь просить Вселенную осуществить ваши мечты.
Козерог(22 декабря - 19 января)
Нет ничего хуже, чем когда кто-то раскрывает свое истинное лицо именно тогда, когда вы наиболее уязвимы.
Меркурий входит в знак зодиака Стрельца, ваш сектор скрытых врагов, и именно тогда люди, которые не совсем качественная компания, должны получить выгоду, Козерог.
Вам нужно это время в вашей жизни, чтобы очистить свой разум, очистить свою жизнь и удалить всю негативную энергию, которая окружала вас и сдерживала вас.
Водолей(20 января - 18 февраля)
Это пора благодарности, и вы действительно цените преданность и доброту со стороны других.
В этом месяце Меркурий входит в знак зодиака Стрельца, ваш сектор дружбы, и именно здесь вы ярко сияете. Начните рассказывать, насколько вы действительно цените их присутствие в вашей жизни.
Рыбы(19 февраля - 20 марта)
Если вы ищете повышение, новую работу или хотите узнать, насколько вы востребованы, самое время это сделать. Меркурий входит в знак зодиака Стрельца, вашего сектора карьеры.
Поговорите с рекрутером или отправьте запрос в компанию, чтобы узнать, есть ли какие-либо рекламные возможности, на которые вы имеете право. Мир широко открыт для вас.