В Казани подростка, готовившего массовый расстрел в школе, отправили в психушку

В Казани подросток готовил нападение на одну из местных школ. Его поместили в психиатрический стационар, чтобы провести экспертизу, такое сообщение появилось на официальном сайте Следственного комитета России. Известно, что психиатрический стационар является заведением закрытого типа.
Также сообщается, что парню пообещали денежное вознаграждение, если он совершит нападение на школу в Дербышки Казани. Деньги ему обещали, если он ворвется в учебное заведение с оружием. По информации ведомства, с молодым человеком связался в Telegram некий Ярослав Овсюк, который является украинцем. Он предложил задержанному пять тысяч рублей за будущее преступление. Также связавшийся направил парню координаты, которые указывали на тайник. Полицейские обнаружили в нем футболку с принтом Hate и окровавленной белой розой.
А задержать злоумышленника удалось 23 ноября. Тогда на допросе он признался, что совершить преступление его попросил пользователь в одном из мессенджеров.