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В России 37-и антиваксерам грозят уголовные дела и штраф до 1 миллиона или три года колонии

5:50:4411/24/2021
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Поиски антиваксеров велись в социальных сетях и на просторах региональных СМИ.

следственный комитет герб
Антиваксеров будет проверять Следственный комитет. Фото: Следственный комитет.

В России подразделения Роспотребнадзора в некоторых регионах направили в Следственный комитет России информацию о 37-и людях, которые выступили против прохождения вакцинации от коронавируса на просторах интернета. Лидирующую строчку по числу таких лиц заняла Республика Карелия, там переданы материалы на 18 человек. На второй строчке расположилась Ростовская область – проверка будет проведена в отношении восьми антиваксеров. Замыкает тройку лидеров Волгоградская область – пять человек понесут ответственность за такие деяния.

Поиски антиваксеров велись в социальных сетях и на просторах региональных СМИ. Например, одного из таких граждан удалось выявить через мессенджер WhatsApp. Им оказался житель Якутии, пишет портал Известия. Такие люди обычно пропагандируют естественные методы борьбы с вирусом и поддерживают природный иммунитет. Среди противников вакцинации существуют специальные видеочаты, в которых они обмениваются мифами о коронавирусе.

По словам экспертов, антиваксеры опасны для общества тем, что они тормозят темпы роста вакцинации, что приводит к тяжелой эпидемиологической ситуации в России. Хоть и прививка не является лекарственным средством, которое обезопасит вас от заражения на все 100%, она поможет избежать тяжелого течения заболевания. А людям выступающим против таких процедур может грозить настоящее наказание. Например, штраф от 300 тыс. рублей до 700 тыс. рублей. Также 360 часов обязательных работ, до года ограничения свободы или исправительных работ. Также антиваксеров могут приговорить к штрафу от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей или лишение свободы до трех лет.

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коронавирусКовид вакцинаантиваксерыВакцинация.
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