Разорвало пополам: в Тюмени пьяный майор полиции на BMW насмерть раздавил двух дорожных рабочих

В Тюмени замначальника следственного отдела сбил двух дорожных рабочих, которые скончались от полученных травм на месте. Их разорвало от удара. А сам сотрудник правоохранительных органов находился в состоянии алкогольного опьянения. Экспертиза показала, что концентрация алкоголя в крови молодого человека составляла 1,38 промилле.
Управлявшим автомобилем BMW 525 оказался Майор юстиции 34-летний Павел Шадрин. Он ехал около 11 часов вечера на большой скорости и не заметил двоих мужчин, которые являлись дорожными рабочими и убрали снег с тротуаров и проезжей части. Известно, что на месте проведения работ были выставлены соответствующие знаки. Также о работах водителей оповещала мигающая лампочка.
Telegram-канал SHOT опубликовал видео с места трагедии. На кадрах видно, как водитель уже разбитой иномарки черного цвета сидит за рулем опустив лицо в руль и боковым зрением наблюдает за происходящим. Мужчина сидит в капюшоне. На самой BMW сработали подушки безопасности. А за автомобилем лежат два окровавленных тела.