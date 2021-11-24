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24.11
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В Энгельсе мужчина заживо сварился в собственной квартире

6:04:1111/24/2021
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Труп на полу обнаружили родственники погибшего.

Следственный комитет
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины. Фото: Следственный комитет

В Саратовской области обнаружили тело мужчины, который обварился кипятком, из-за чего и погиб. По данным Следственного комитета России, тело было обнаружено в дневное время суток в одной из квартир жилого дома, который находится по улице Ломоносова. Его нашли родственники погибшего, он лежал на полу. Сообщается, что погибшему было 59 лет. Сейчас следственные органы проводят доследственную проверку по данному факту.

А при осмотре тела мужчины, эксперты обнаружили множественные следы термического воздействия. Такие пятна на погибшем могли остаться из-за взаимодействия его тела с кипятком. Точная причина смерти станет извести в результате проведения всех необходимых экспертиз, одной из которых станет судебно-медицинское исследование.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Тюмени пьяный замначальника следственного отдела сбил двух дорожных рабочих насмерть. В крови мужчины было выявлено 1,38 промилле алкоголя. Он ехал на черном BMW и не заметил дорожные знаки, указывающие на проведение работ на данном участке проезжей части. В результате наезда на двоих мужчин, пострадавших разорвало на части.

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труптелоОбнаруженНайдено.
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