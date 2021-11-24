Выплаты в размере 50 000 и 100 000 рублей получат ко Дню матери в 2021 году российские женщины в некоторых регионах

В российских регионах, как правило, ко Дню матери женщинам с детьми выдают дополнительные выплаты в качестве поощрения за материнство. В 2021 год праздник выпадает на 28 ноября — последнее воскресенье месяца. Получателей выплат становится все больше.
Так, в Новосибирской области около 400 тыс. семей, в которых воспитываются полмиллиона детей получают дополнительные меры социальной поддержки. В текущем году объем средства на эти цели вырос на 7,4 млрд рублей и составил почти 39 млрд рублей. В целом же выплаты семьям с детьми в 2021 году в регионе увеличены на 9,3 млрд рублей и составил более 27 млрд.
По информации замгубернатора Сергея Нелюбова, в Новосибирской области сейчас насчитывается 33 тыс. многодетных семей и 6,7 тыс. семей с детьми-инвалидами. Для них 2021 году объем средств на соцподдержку увеличен с 31,5 млрд до 38,9 млрд рублей. Как отметил Нелюбов, семьи с детьми в регионе получают 27 различных выплат и пособий. Речь идет как о федеральных, так и о региональных мерах помощи, в том числе о «десятке», которую получили к началу нового учебного года 270 тыс. семей, проживающих в Новосибирской области.
Что еще получают матери? Это:
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка,
ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет,
дополнительное пособие при рождении ребенка из бюджета области,
единовременная денежная выплата взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет и другие.
150 тыс. учеников младших классов получают бесплатное горячее питание в школе (в 2021 году на это уйдет около 2 млрд рублей).
Кроме того, в регионе выплачивают областной семейный капитал даже на первенца. Деньги (в 2021 году — это 112 тыс. рублей) идут на погашение ипотеки, ремонт жилья, улучшение жилищных условий, приобретение автотранспорта и сельхозоборудования, обучение детей. При этом областной маткапитал разрешается расходовать ежемесячно семьям с низкими доходами, где родился второй ребенок. Они могут получить средства областного материнского капитала «на руки» в виде ежемесячных выплат, подчеркнул управляющий региональным отделением Пенсионного фонда Александр Терепа.
Женщины, удостоенные знака отличия «За материнскую доблесть», получают единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Речь идет о матерях, родивших или усыновивших пять и более детей. Эти женщины также имеют право на единовременную выплату в 100 тыс. рублей на ремонт, строительство и приобретение жилья. Им, кроме всего прочего, выплачивают материальную помощь при поступлении ребенка в первый класс и в вуз, ежегодные выплаты на сборы детей в школу, предоставляют компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.
Как правило, награждение многодетных жительниц Новосибирской области происходит по Дню матери. Не будет исключением и 2021 год. Впрочем, награждение знаком отличия «За материнскую доблесть» в Новосибирской области проходило и накануне 8 марта. Тогда нагрудный знак и 50 тыс. рублей получили 11 женщин, воспитывающие 5 и 6 детей. При этом самой молодой из них было 36 лет. Еще 10 мам получили региональную награду 14 мая 2021 года. Есть среди них и многодетные матери из Бердска.
Примечательно, что в каждом субъекте РФ свои суммы для выплат многодетным матерям разные. В Ленобласти, например, знак отличия предполагает единоразовые 100 тыс. рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе ко Дню матери многодетным женщинам (в этом регионе 4 и более детей) выплачивают по 1100 рублей на каждого ребенка разово. А к медали «Материнская слава Ямала» выплачивают 250 тыс. рублей.