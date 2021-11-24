Магнитные бури в декабре 2021: о многодневных штормах магнитной сферы и геоударе 31 декабря рассказал астроном Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров

В декабре 2021 года жителей Земли ждёт четыре магнитные бури, некоторые будут довольно сильными и затяжными. И самое первое геомагнитное колебание ожидается уже в начале декабря: 1-4 декабря 2021. Кстати, в этот же период, 4 декабря, землян ждет и Солнечное затмение, о котором «Курьер.Среда» рассказывал.
Следующая магнитная буря, которая по прогнозу ученых должна быть самой сильной начнется с 9 декабря и будет до 13 числа. Затем, 18-22 декабря и в Новогоднюю ночь - 30-31 декабря. Это все предполагаемые даты магнитных бур на декабрь. О том, что же все-таки ожидать от этого периода, который будет почти весь декабрь рассказал астроном Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров «Курьер.Среда» 24 ноября.
- Магнитные бури. Что это такое. Наша Земля имеет свое магнитное поле, которое называют магнитным щитом. Щит обеспечивает существование биосферы и жизни на Земле. Солнце излучает плазму, происходят активные явления: выбросы массы, вспышки и ударные волны. Все эти явления приводят к тому, что возникают энергетические частицы, которые разлетаются от Солнца во все стороны, в том числе в направлении Земли, потом попадают в магнитосферу земного шара. И вот, когда ударная волна, которая возникает перед выбросом массы, сталкивается с магнитосферой, магнитное поле Земли начинает возмущаться, колебаться, дрожать - процесс и называется магнитной бурей. Из-за магнитных бурь также возникают полярные сияния. Бывают вспышки мощные. Которые такая вспышка была 4 ноября, можно было видеть полярное сияние в Новосибирске, - рассказывает астроном Андрей Никифоров.
Также астроном Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров рассказал и про то, на кого больше всего повлияют эти магнитные бури. Ведь не секрет, что метеозависимостью страдают большинство жителей земли.
- Живые организмы могут ощутить магнитные бури. Геомагнитные колебания могут оказывать влияние на людей с пониженным иммунитетом, с хроническими заболеваниями, беременных, детей или пожилых. За себя скажу, что у меня давление ощущалось. Вообще, все бури можно отслеживать, но за три дня только. Есть прямо специальный сайт лаборатории. Все зависит от Солнца, предсказать ничего нельзя, только за три дня. Вообще, про эти бури пока можно сказать, что они не столь сильны, как, допустим, 4 ноября была, - поделился астроном.
Кстати, в декабре жителей Новосибирска ждет не только магнитные колебания и Солнечные затмения, но и прекрасная комета Leonard, которую можно увидеть уже 15 декабря.