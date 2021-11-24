В Бердске за отказ от прививки от коронавируса передумали отстранять от работы работников муниципальных предприятий

В России, на основании постановлений главных санитарных врачей регионов, началось массовое отстранение работников бюджетных организаций за отказ от вакцинации. Производятся ли столь суровые меры в Бердске? «Курьер.Среда» решил разобраться в этом вопросе.
Редакция обратилась к руководителям трех наиболее важных предприятий и сфер города. Рассказываем, что из этого получилось.
ПАТП БердскаРуководитель автотранспортного предприятия Елена Бороздина заявила, что в настоящее время практически 100% бердских водителей вакцинировано. Исключением являются лица, которые находятся на больничном.
- Шесть водителей у нас были не привиты и не предоставили медотвод. Из них четверо записались на комиссию к врачам, потому что у них есть хронические заболевания. Те, кто был отстранен от работы, это те люди, которых мы вынуждены были отстранить из-за огромных штрафов. Если посмотреть кодекс об административных правонарушениях, то там указана ответственность юридического лица - приостановление действия лицензии на срок до 90 суток. Я как руководитель не могу оставить город без социальных перевозок, а 25 человек без работы. С каждым из четырех сотрудников мы поговорили. Люди приняли решение, что они пойдут обследоваться. Принесут медотвод и сразу вернуться на работу,- сообщила Елена Бороздина.
С водителями ПАТП побеседовали о вакцинации. Елена Бороздина на личном примере рассказала о действии одной из вакцин.
- Считаю, что каждый руководитель должен начинать с себя. Как только вышло постановление главного санитарного врача, я в первых рядах вакцинировалась. Я приняла решение поставить двухкомпонентную «Спутник V» и четко на себе показала, что переносится прививка нормально. Никаких «побочек» и температуры не было. Люди пошли за мной, как за руководителем,- отметила Бороздина.
МКУ «УО и МП»Редакции не удалось на момент публикации связаться с начальником управления образования Бердска Михаилом Каркавиным. Журналистов интересовало, сколько процентов педагогов привито от ковида в городе.
Напомним, что ранее было объявлено, что в художественной школе «Весна» вакцинация идет не такими темпами, которые хотелось бы видеть.
Как выяснилось от анонимного источника, отказавшиеся от прохождения вакцинации от коронавируса сотрудники вышли на работу. Руководство не стало их отстранять. Педагоги работают в штатном режиме, встречаются на рабочих местах с директором и завучем.
МУП «КБУ»Бердские коммунальщики неоднократно заявляли, что они против обязательной прививки. Работники говорили о том, что у них должно быть право выбора. Как признался 24 ноября «Курьер.Среда» директор КБУ Бердска Анатолий Пронюшкин, возмущения о прививке среди сотрудников стихли.
- Каждый день люди продолжают прививаться. Есть много тех, у кого имеются противопоказания. К сожалению, на сегодняшний день работники не могут получить медотвод потому, что большие очереди. Процент вакцинируемых каждый день меняется, но то, что сейчас больше 80% привитых - это точно. Как мы перешагнули этот барьер, я стал спокоен. Постановление главного санитарного врача мы выполнили. Люди уже сами дальше будут действовать. У каждого свои взгляды. КБУ как работало, так и будет работать. Это 100%. Я абсолютно уверен за свой коллектив,- высказался Анатолий Пронюшкин.
Стоит отметить, что некоторые работники КБУ заявляли СМИ, что выездная вакцинация для них проводилась якобы в гараже. Информацию об этом руководитель предприятия опроверг.
- У нас есть помещение. Помещение не скажу, что стерильное, но нормальное и чистое. Никакого оборудования и автомобилей там не было. Понятно, что вакцинацию нужно проводить в специальных медицинских пунктах, но их нет,- отметил Пронюшкин.
Кроме того, Анатолий Иванович рассказал о продлении соответствующего постановления о вакцинации до 17 декабря.
Отрывок из постановлении главного санитарного врача Новосибирской области«Курьер.Среда» изучил постановление главного санитарного врача Новосибирской области Александра Щербатова. В в пункте 8.4. настоящего приказа санитарного врача прямо указано:
— Отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы с 21.11.2021 г. лиц, не имеющих первого компонента прививки против новой коронавирусной инфекции, с 21.12.2021 г.: — лиц, не имеющих законченного курса вакцинации.
Также написано об отстранении от работы либо переведении на дистанционный режим работы с 17 декабря лиц из числа дополнительных категорий граждан, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции, с 17 января 2022 года - лиц, не имеющих законченного курса вакцинации, указанных в пункте 1.1. постановления, за исключением лиц, указанных в пункте 2 постановления.
Пункт 1.1. постановления Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области
— торговли;
— салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;
— бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;
— общественного питания; -клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;
— многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
— транспорта общего пользования, такси;
— социальной защиты и социального обслуживания населения;
— жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;
— культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов;
— досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, в том числе игровых мероприятий, мастер-классов;
— детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах; -театров, кинотеатров, концертных залов;
— массовых физкультурных, спортивных мероприятий.