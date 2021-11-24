Российские врачи заявили о появлении новых симптомов ковида у детей

В Курганской области у детей, которые заболели COVID-19 появляются такие симптомы, как сыпь, боли в суставах и воспаление слизистых. Об этом сообщили заместитель главврача по медицинской части областной детской больницы Светлана Ларионова и врио директора департамента здравоохранения региона Алексей Сигидаев. Специалисты отнесли к таким симптомам кашель, повышенная температура, которая не поддается действию жаропонижающих средств. Боль в суставах, воспаление слизистых. Клиника похожа на гастроэнтериты, когда есть боль в животе, жидкий стул.
Также доктор сообщила, что все эти симптомы проявляются у пациентов, которые терпят тяжелое течение заболевание, а исход событий при таких обстоятельствах зависит от своевременного обращения за помощью в медицинским работникам. Эксперт порекомендовала прививать детей от гриппа, потому что вакцинированные дети легко переносят вирусные инфекции. Также привитые дети реже болеют пневмонией.
– Нужно приучать организм к ответу на заражение вирусными инфекциями, а иммунитет ребенка к этому способен только в двух случаях: при частой заболеваемости и при прохождении вакцинации, – сообщил врио директора Депздрава Курганской области Сигидаев.