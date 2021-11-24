У трех знаков зодиака будет очень тяжелый день 24 ноября 2021 года

Вот это да. Иногда Вселенная просто преподносит вам день, когда ваша челюсть отвисает от шока, и вы хотите снова заползти в кровать, чтобы забыть обо всем, что произошло.
Каждый почувствует напряжение трудного дня, но для трех знаков зодиака, у которых 24 ноября 2021 года будет тяжелый день, это будет больше, чем просто дурацкая штука.
Среда для Водолея, Тельца и Близнецов не представляет ничего смешного.
24 ноября 2021 года будет тяжелым днем для этих трех знаков зодиака из-за напряженных моментов, возникающих в ежедневном гороскопе, когда вы смотрите на астрологию.Например, для знаков зодиака Водолей 24 ноября будет тяжелее, чем обычно, из-за какой-то драмы дружбы.
В среду у Тельца будет тяжелый день из-за того, что Уран находится в квадрате с Сатурном. Изменения необходимо внести, но нет. Ничего такого.
Да, даже самый упрямый знак почувствует напряжение на личном уровне, когда найдя в себе мужество измениться, встретятся непоколебимые силы, вызванные другими людьми.
И бедные Близнецы. Меркурий в Стрельце привносит честность в отношения, а у дьявольского Плутона некоторые знаки зодиака Близнецы будут разделять и чувствовать, что им следовало держать язык за зубами до завтра.
Да, это не всегда хорошие новости в астрологии, и все знают, что никто не может читать отличный гороскоп каждый день.
Солнце в Стрельце с Меркурием побуждает всех нас встречать свои страхи лицом к лицу, и это, по сути, то, что мы все должны делать, независимо от того, что принесет день.
Знаки зодиака, у которых 24 ноября 2021 года будет тяжелый день:
Близнецы(21 мая - 20 июня)
Даже вам и вашей чрезмерно оптимистичной стороне лучше не думать, что вы можете сказать все, что захотите, и не допустить, чтобы кто-то обидел их чувства. И, если у вас хватит смелости, вы будете отправлять людей на голосовую почту, не отвечать быстро на текстовые сообщения и переносить любые встречи, к которым вы не готовы.
Поскольку ваша правящая планета Меркурий только входит в знак зодиака Стрельца, для вас все еще «критически важно». Меркьюри - это честность, и вы тоже - в какой-то степени. Вы же не хотите связывать себя одной идеей или чем-то одним, черт возьми, иногда вам не нравится идея связываться только с одним человеком.
Итак, когда вас спросят, как вы на самом деле относитесь к конкретной ситуации или идее, вам не понравится чувствовать себя загнанным в угол. И вы почувствуете себя загнанным в угол, и у вас нет выхода, кроме как сказать то, что вы действительно думаете ... и ваши слова вырвутся наружу, Близнецы. Вы скажете что-то, что человек не хочет слышать, и на самом деле вам тоже не нравится быть тем, кто ему говорит.
24 ноября - день, который будет для вас особенно тяжелым. Отметьте Среду в книгах, подчеркните это красным.
Это будет момент, когда ваша жизнь пошла в другом направлении в какой-то области вашей жизни, возможно, к худшему.
Вы поймете, что нужно было просто придерживаться своего оружия, а не превращаться в тех людей, которые вам нравятся, и это сделает среду тяжелым днем, действительно полным неудач , но теперь вы узнаете, что в следующий раз ... не меняйтесь, если сначала это не имеет для вас смысла.
Телец(20 апреля - 20 мая)
Редко можно увидеть, как вы плачете, но 24 ноября вы можете пролить гневные слезы, оплакивая тот факт, что вы упустили возможность, когда вам следовало принять меры, а вы этого не сделали.
Ваше упорство помогло вам избежать катастрофы, когда она грозила нанести удар. Вы были в этом уверены, но в среду эта ваша черта обернется для вас крахом.
Тот факт, что вам приходилось терпеть Уран, планету хаоса и перемен, в вашем знаке в течение последних нескольких лет, является свидетельством того, что вам необходимо проснуться и внести некоторые изменения в свой образ действий.
И сегодня ты будешь так близко ... так готов, наконец, совершить прыжок. Вам потребовалось время, чтобы обдумать это, и когда вы будете готовы поднять трубку, назначить встречу, позвонить другу или члену семьи, чтобы признать, что вы ошибались, и вам очень жаль, это будет когда этого не может быть, и не будет.
Почему? Потому что Сатурн, планета структуры, будет говорить с Ураном и говорить «нет», не сейчас. Мы решили немедленно прекратить действие вашей возможности.
И вам, Телец, будет больно знать, что вы наконец передумали и так полны решимости заставить эту новую вещь работать, но это у вас отняли. Упрямым вам придется смириться, и, возможно, в следующий раз вы смягчитесь немного раньше. Знаешь, когда наступит подходящий момент.
Водолей(20 января - 18 февраля)
Вы гордитесь тем, что беретесь за дело проигравшего, и именно здесь вы также обнаружите, что иногда нужно быть осторожным с тем, кому вы помогаете. В последнее время вы носите свое сердце на рукаве. С счастливым Юпитером в вашем знаке зодиака и Сатурном в вашем знаке вы действительно получили четкое понимание того, что значит иметь и не иметь.
Итак, когда вы видите кого-то, кому нужна помощь, вы первый, кто отдаёт себя, но, похоже, в вашей жизни есть кто-то, кто считает вашу доброту признаком слабости , и они начали использовать вас в своих интересах, Водолей. . Для них ты тряпка, а они совсем не благодарны. Нет, это их право - вот проблема, которая делает 24 ноября тяжелым днем для вас.
Вам нужно будет решить, собираетесь ли вы кричать этого человека на его быка, и вы не захотите этого. Вам захочется притвориться, что вы не видели эту сторону их характера. Вы можете даже решить, что просто сделаете одну вещь, а потом покончите с ними раз и навсегда.
Но при всей вашей доброте, Водолей, у вас тоже есть сильное чувство справедливости. Знание, что кто-то использовал вас по неправильным причинам, будет больно, и вы можете начать чувствовать себя измученным человечеством в целом.
Даже если вы не поддадитесь горечи, часть вас будет так рада, когда среда закончится. Вы подумаете, чувак, 24 ноября был тяжелый день, и у вас будут веские основания так говорить. Но вы усвоили урок, который, в конце концов, сделает все вызовы стоящими. Некоторые уроки вам придется усвоить на собственном горьком опыте.