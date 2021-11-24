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Самолет с 80 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске

7:30:0011/24/2021
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Сейчас сотрудники Красноярского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводят проверку по данному факту.

Самолет нарушил границы посадочной полосы. Фото: Pixabay.com

В Норильском аэропорту сегодня, 24 ноября, совершал посадку Sukhoi Superjet 100. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы на 30 метров. Такое заявление появилось на сайте Красноярского следственного отдела на транспорте. Все случилось 24 ноября. Рейс прилетел из Челябинска. На борту суперджета находились 81 пассажир и шесть членом экипажа. Никто из них не пострадал.

Сейчас сотрудники Красноярского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводят проверку по данному факту. Ими будет дана оценка действиям членов экипажа и и наземных служб аэродрома.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что в Новосибирске поезд переехал двух людей. Оба пострадавший погибли на месте. Известно, что состав остановился, чтобы пропустить проезжающий мимо поезд, в этот момент два человека, проходивших мимо решили перейти железную дорогу. Они проползли под вагон, а в это время машинист тронулся и переехал людей.

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самолетаэропортпосадка
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