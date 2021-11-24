Скандальная стройка в Бердске: Землю под 4-этажки на месте парка в Южном микрорайоне еще не продали с аукциона

Жители Бердска интересуются, как продвигается застройка Южного микрорайона не месте предполагаемого изначально парка. Напомним, что на пустыре возле нового детсада и яслей, который вот-вот планируют открыть, построят несколько 4-этажных домов. Хотя место под сквер тоже предусмотрено — несколько узких полосок. Кроме того, проезжую нем дорогу по вечерам решено закрывать, что сделать пешеходную зону по принципу московского Арбата.
В начале 2021 года в проект планировки свободной территории в Южном внесли изменения: парковую зону изменили на зону жилой застройки. Предполагается, что землю выставят на торги с целью строительства там многоквартирных домов. Пока подвижек в этом направлении нет, сообщил «Курьер.Среда» начальник управления градостроительства мэрии Бердска Дмитрий Есиков.
- Строить никто ничего не начал. Там территория пока еще муниципальная. Ничего там пока нет — все на уровне разговоров, - прокомментировал 24 ноября Есиков.
Ранее он сообщал, что работают над проектно-сметной документации по сооружению Арбата — полосы шириной 30 метров - и трех парковых зон. Дорога будет работать как подъездная к парковочным карманам днем и как пешеходная вечером. Вдоль Арбата будут 4-этажки, на первых этажах которых откроют медцентры, магазины, организации сферы услуг и работы с детьми-инвалидами. Как подчеркнул Дмитрий Есиков, застройщик, выигравший аукцион, не вправе увеличивать число жилых домов и их этажность.
По его словам, строительство 9-этажек в Южном микрорайоне исключается. Проект планировки территории с этим условием утвердили и на публичных слушаниях в прошлом году. Такая этажность соответствует и генеральному плану развития города. Территория будущей жилой застройки ограничена улицами Купца Горохова, Возрождения, Поэта Сорокина и Рогачева.
Проект застройки еще в прошлом году выполнила компания «Кристалл» крупного бердского бизнесмена Виктора Голубева за свой счет. Планируют построить 10 домов, которые образуют три квартала. Напомним, что выполнение планировки силами частных инвесторов не запрещено законом, а муниципалитет при этом экономит бюджетные деньги.
Стоит напомнить, что при проектировании Южного в 2008 году АО «НИ «Новосибгражданпроект» предусмотрел 4 детсада, школу, физкультурно-оздоровительный комплекс со стадионом на 1,5 тыс. мест и крытым бассейном, поликлинику и женскую консультацию, дом культуры, двухзальный кинотеатр на 600 мест, библиотеку и районный парк площадью 6,6 гектар. От прошлых проектов мало что осталось — ради жилой застройки.
Обустройство Арбата и парковых зон в Южном по новому проекту лежит на муниципалитете, который планирует войти с этим проектом в федеральные программы и получить финансирование на благоустройство территории. Проектированием управление капстроительства займется в 2022 году тоже через аукцион.
Напомним, что будущую застройку Южного микрорайона кране негативно восприняли местные жители. В 2019 году они выходили на митинги, требуя построить парк. «Южане» полагали, что дома даже в 4 этажа закроют им солнце — ведь вокруг частный малоэтажный сектор. Люди хотели парк. Хотя были и те, кто предлагал весь пустырь застроить многоквартирниками. В итоге после долгих и бурных обсуждений решено строить 4-этажки и несколько парковых зон. Какое-либо движение по застройке Южного начнется не ранее 2022 года.