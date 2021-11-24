В самолете, летевшем рейсом Москва-Абакан, подрались пассажиры бизнес-класса из-за девушки

В России на борту самолета, который летел из Москвы в Абакан подрались пассажиры бизнес-класса. Такое сообщение появилось на портале ИА «Хакасия». Известно, что один из летевших подошел к мужчине и попросил его поменяться с ним местами, чтобы сесть рядом с девушкой, которая понравилась обратившемуся. Одна он получил отказ на свою просьбе из-за чего и началась драка.
Разнимать пострадавших пришлось сотрудникам экипажа и одному из пассажиров боинга. Один участник драки получил несколько ушибов от ударов.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в Норильске самолет, летевший из Челябинска, выкатился за границы взлетно-посадочной полосы. Нарушение границ составило порядка 30 метров. На борту воздушного судна находились 81 пассажир и шесть членом экипажа. Никто из них не пострадал. Сейчас транспортная полиция проводит проверку по данному факту.