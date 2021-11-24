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«Он шел перед нами и на входе пошутил» : пассажирка самолета Шарм-Эль-Шейх - Самара, где один из пассажиров свел счеты с жизнью в туалете, рассказала новые подробности смерти 48-летнего российского туриста

8:24:4411/24/2021,Дарья Костина
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Семья погибшего рассказывала журналистам, что 48-летний Александр имел проблемы с психикой, но уйти из жизни добровольно, без причины, он не мог. Раннее пассажирка рейса S7 6619 Татьяна рассказывала «Курьер.Среда» подробности той страшной ночи. Компания S7 прокомментировала инцидент.

Тело одного из пассажиров без признаков жизни нашли в туалете самолет рейса Египет-Самара. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Похороны автоблогера Саида Губденского и его друга Заура Ибрагимова, которые погибли в жутком ДТП 20 ноября в Москве, пройдут 24 ноября. Время и место прощания

Похороны автоблогера Саида Губденского и его друга Заура Ибрагимова, которые погибли в жутком ДТП 20 ноября в Москве, пройдут 24 ноября. Время и место прощания«Его стало трясти, пересадили в хвост, тело было в туалете 20 минут»: пассажирка рейса Египет-Самара, рассказала подробности самоубийства на борту самолетаЕщё 1106 новости

Совсем недавно «Курьер.Среда» рассказывал жуткую историю загадочной гибели одного из пассажиров в самолете, который вылетел из Египта в Самару ночью 22 ноября. Известно, что Александр - так звали пассажира, после взлета самолета ушел в уборную, где через 20 минут его обнаружили без признаков жизни. Самолет в срочном порядке посадили в Каире, где свидетелей опросила местная полиция. А тело пассажира убрали в багажное отделение, оставлять его в Каире полицейские не захотели.

Семья погибшего рассказывала журналистам, что 48-летний Александр имел проблемы с психикой, но уйти из жизни добровольно, без причины, он не мог. Раннее пассажирка рейса Египет-Самара Татьяна рассказывала «Курьер.Среда» подробности той страшной ночи.

- Была такая ситуация. Мужчина этот изначально сидел спереди самолета с двумя женщинами. Как они мне рассказали, что в какой-то момент он начал трястись, нервничать, перебирать лямку от сумки в руках. Они попросили стюардесс его пересадить от них. Те его пересадили ближе к хвосту самолета. Мы взлетели, он встал и пошел в туалет и совершил самоубийство. Мы сидели в середине самолета. Я для себя панику поймала, когда объявили по связи, что нужен медик в хвост самолета. И повернулась и увидела, что люди в панике, - поделилась Татьяна.

И вот, спустя двое суток после страшной новости о гибели российского туриста на высоте больше 10 000 метров, начались строиться догадки об истинной картине произошедшего. В беседе с «Курьер.Среда» 24 ноября пассажирка рассказала, что перед посадкой, Александр даже пошутил о своей смерти.

- В самолете мы не видели, как выглядел человек, который умер. А потом, я увидела фото и вспомнила, как это было. Когда мы поднимались на борт самолета, он шел перед нами и на входе пошутил: «Мы точно долетим?». Мой муж тогда возмутился, что неуместный юмор. Сейчас в Интернете пишут такой бред, - поделилась Татьяна.

Известно, что делом уже занялась транспортная прокуратура и Следком. Также тело 48-летнего жителя Самары уже отправили на вскрытие: установить истинную причину смерти пассажира предстоит судмедэкспертам.

Представитель компании S7 Александра Ведяшкина официально прокомментировала трагедию на борту самолета:


-22 ноября во время выполнения рейса S7 6619 Шарм-Эль-Шейх - Самара один из пассажиров после взлета отправился в туалетную комнату, где провел достаточно много времени, что насторожило бортпроводников. Обнаружив пассажира без сознания с признаками суицида, экипаж доложил о ситуации командиру воздушного судна, и КВС принял решение о немедленной вынужденной посадке в ближайшем аэропорту - в Каире. На рейсе присутствовали три медицинских работника, в том числе реаниматолог, которые проводили сердечно-легочную реанимацию до приземления самолета. В аэропорту Каира пассажира передали местным врачам, но несмотря на все реанимационные действия он, к сожалению, скончался. По согласованию с консульством РФ в Египте погибшего пассажира транспортировали в Самару в багажно-грузовом отделении для передачи родственникам. Рейс вылетел из Каира в 23:10 по местному времени и приземлился в Самаре в 5:09.


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загадочная гибель туриста в самолетеПогиб в самолете из Египта
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