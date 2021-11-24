«Он шел перед нами и на входе пошутил» : пассажирка самолета Шарм-Эль-Шейх - Самара, где один из пассажиров свел счеты с жизнью в туалете, рассказала новые подробности смерти 48-летнего российского туриста

Похороны автоблогера Саида Губденского и его друга Заура Ибрагимова, которые погибли в жутком ДТП 20 ноября в Москве, пройдут 24 ноября. Время и место прощания«Его стало трясти, пересадили в хвост, тело было в туалете 20 минут»: пассажирка рейса Египет-Самара, рассказала подробности самоубийства на борту самолетаЕщё 1106 новости
Совсем недавно «Курьер.Среда» рассказывал жуткую историю загадочной гибели одного из пассажиров в самолете, который вылетел из Египта в Самару ночью 22 ноября. Известно, что Александр - так звали пассажира, после взлета самолета ушел в уборную, где через 20 минут его обнаружили без признаков жизни. Самолет в срочном порядке посадили в Каире, где свидетелей опросила местная полиция. А тело пассажира убрали в багажное отделение, оставлять его в Каире полицейские не захотели.
Семья погибшего рассказывала журналистам, что 48-летний Александр имел проблемы с психикой, но уйти из жизни добровольно, без причины, он не мог. Раннее пассажирка рейса Египет-Самара Татьяна рассказывала «Курьер.Среда» подробности той страшной ночи.
- Была такая ситуация. Мужчина этот изначально сидел спереди самолета с двумя женщинами. Как они мне рассказали, что в какой-то момент он начал трястись, нервничать, перебирать лямку от сумки в руках. Они попросили стюардесс его пересадить от них. Те его пересадили ближе к хвосту самолета. Мы взлетели, он встал и пошел в туалет и совершил самоубийство. Мы сидели в середине самолета. Я для себя панику поймала, когда объявили по связи, что нужен медик в хвост самолета. И повернулась и увидела, что люди в панике, - поделилась Татьяна.
И вот, спустя двое суток после страшной новости о гибели российского туриста на высоте больше 10 000 метров, начались строиться догадки об истинной картине произошедшего. В беседе с «Курьер.Среда» 24 ноября пассажирка рассказала, что перед посадкой, Александр даже пошутил о своей смерти.
- В самолете мы не видели, как выглядел человек, который умер. А потом, я увидела фото и вспомнила, как это было. Когда мы поднимались на борт самолета, он шел перед нами и на входе пошутил: «Мы точно долетим?». Мой муж тогда возмутился, что неуместный юмор. Сейчас в Интернете пишут такой бред, - поделилась Татьяна.
Известно, что делом уже занялась транспортная прокуратура и Следком. Также тело 48-летнего жителя Самары уже отправили на вскрытие: установить истинную причину смерти пассажира предстоит судмедэкспертам.
Представитель компании S7 Александра Ведяшкина официально прокомментировала трагедию на борту самолета:
-22 ноября во время выполнения рейса S7 6619 Шарм-Эль-Шейх - Самара один из пассажиров после взлета отправился в туалетную комнату, где провел достаточно много времени, что насторожило бортпроводников. Обнаружив пассажира без сознания с признаками суицида, экипаж доложил о ситуации командиру воздушного судна, и КВС принял решение о немедленной вынужденной посадке в ближайшем аэропорту - в Каире. На рейсе присутствовали три медицинских работника, в том числе реаниматолог, которые проводили сердечно-легочную реанимацию до приземления самолета. В аэропорту Каира пассажира передали местным врачам, но несмотря на все реанимационные действия он, к сожалению, скончался. По согласованию с консульством РФ в Египте погибшего пассажира транспортировали в Самару в багажно-грузовом отделении для передачи родственникам. Рейс вылетел из Каира в 23:10 по местному времени и приземлился в Самаре в 5:09.