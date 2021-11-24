В Москве начались похороны Нины Руслановой. Прямая трансляция из Центрального дома кинематографистов

В Москве в фойе большого Центрального дома кинематографистов проходит церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой. Сообщается, что проститься с актрисой пришли не только близкие и родственники, но и поклонники звезды кино. У самого гроба расположилась дочь Руслановой Олеся Рудакова. Именно она уговорила свою мать лечь в больницу через некоторое время после заражения. К тому моменту у пациентки уже развилась вирусная пневмония и мерцательная аритмия.
У актрисы была очень сложная судьба, она воспитывалась в детском доме, также трудности возникли и в личной жизни женщины, которые она называла проклятьем. Актриса была замужем за юристом Геннадием Рудаковым. А когда она ждала ребенка, врачи сообщили, что ее ждет смерть от порока сердца при родах.