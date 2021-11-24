«Искитимцемент» получил два диплома конкурса «100 лучших товаров России»

15 ноября в Новосибирской области состоялось награждение финалистов Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». В их числе – АО «Искитимцемент», удостоенное дипломов за выпуск четырех видов продукции (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем»).
В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, заместитель генерального директора Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Юрий Ласточкин и руководитель ФБУ «Новосибирский ЦСМ» Ольга Морозова. Заслуженные награды получили предприятия малого, среднего и крупного бизнеса региона.
Все портландцементы, представленные АО «Искитимцемент» на конкурсе, получили статус «Новинка»: продукция с минеральными добавками ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б; ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н и ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО, а также бездобавочный ЦЕМ I 42,5Н ДП.
Так, производство портландцемента ЦЕМ I 42,5Н ДП предприятие запустило в марте текущего года. Продукт соответствует требованиям ГОСТ 33174-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Цементы. Технические требования». Он предназначен для изготовления бетона дорожных покрытий. Также его можно использовать в производстве высокопрочных и долговечных бетонов, сборных железобетонных конструкций жилищного и производственного назначения. Помимо этого, ЦЕМ I 42,5Н ДП может применяться при изготовлении мостовых конструкций, сухих строительных смесей специального и массового назначения, газосиликатного бетона автоклавного твердения.
Специальный портландцемент со шлаком – ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО – цемзавод Искитима стал выпускать в 2020 году. Бетон основания автомобильных дорог, изготовленный на основе данного вида цемента, обладает высокой прочностью и морозостойкостью, а также ударной вязкостью.
Конкурсная комиссия по достоинству оценила преимущества выпускаемых АО «Искитимцемент» строительных материалов и присвоила предприятию звание дипломанта Всероссийского конкурса. Таким образом, завод получил право в течение двух лет маркировать свою продукцию логотипом программы «100 лучших товаров России», размещать его на документации, сайтах и рекламных конструкциях. При этом в соответствии с подписанной декларацией конкурсанты обязаны не снижать планку, выпуская товары, и оказывать услуги только высокого качества.
В ходе торжественной церемонии отмечен и личный вклад специалистов в производство высококачественной продукции. Персональный почетный знак «Отличник качества» вручен лаборанту производства строительных материалов IV разряда отдела технического контроля АО «Искитимцемент» Светлане Дегтяревой.
«100 лучших товаров России» – это знак высокого качества продукции, подтвержденного экспертами. Он помогает потребителям выбирать материалы, изготовленные из отменного сырья по современным технологиям, – отмечает управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Обеспечение качества выпускаемой продукции – вопрос, который на нашем предприятии решается комплексно. Важное значение имеют многоступенчатый производственный контроль, модернизация оборудования, внедрение передовых технологий и, конечно же, профессионализм сотрудников, их неравнодушное отношение к делу».
Предприятие ежегодно участвует в конкурсе программы «100 лучших товаров России». Трижды – в 2019, 2018 и 2015 годах – «Искитимцемент» становился лауреатом и пять раз – дипломантом. Кроме того, в 2017-м заводу вручено переходящее почетное знамя «За выдающиеся достижения в области качества» как символ преемственности идей качества и их совершенствования.
Материалы предоставлены пресс-службой АО «Искитимцемент»