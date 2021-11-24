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По данным ВОЗ в мире 257 миллионов человек заразились коронавирусом

8:52:2311/24/2021
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По числу летальны исходов от ковида в мире лидирует Европа.

Статистика по ковиду. Фото: Pixabay.com

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 23 ноября в мире было зафиксировано 5 158 211 летальных исходов из-за пандемии коронавируса. Всего на планете Земля зафиксировано 257 469 528 подтвержденных случаев COVID-19. Лидирующую позицию по количеству зараженных занимает США – 96 066 194. На второй строчке расположилась Европа там выявлено 84 082 216 случаев. Замыкает тройку лидеров Юго-Восточная Азия – 44 440 048 человек заболели ковидом.

Рейтинг по количеству летальных исходов за все время пандемии коронавируса тот же. Лидирует Америка – 2 337 599. НА втором место находится Европа, там скончались 1 518 516 человек с момента начали пандемии. И Третье место заняла Юго-Восточная Азия – 703 421.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Самолете летевшем из Москвы в Абакан подрались пассажиры бизнес-класса. Известно, что потасовка произошла из-за того, что один из мужчин попросил второго поменяться местами, чтобы сесть рядом с женщиной, которая ему понравилось. Однако он получил на свою просьбу и вступил в драку.

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