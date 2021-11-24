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«Его пытались спасти три медика»: авиакомпания S7, на рейсе которой из Египта в Самару погиб пассажир, прокомментировала смерть в туалете 48-летнего пассажира

9:52:0911/24/2021,Дарья Костина
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2 дня назад 48-летний Александри летел с отпуска из Египта в родную Самару. Но как только самолёт взлетел, мужчина стал странно себя вести, чем напугал других пассажиров. В какой-то момент, Александр пошёл в туалет и больше не вернулся. Его бездыханное тело нашли в туалете через 20 минут.

Родные пассажира, который погиб в туалете самолёта рейса Египет-Самара, рассказали о психических заболеваниях погибшего. Фото: Pixabay.com
Родные пассажира, который погиб в туалете самолёта рейса Египет-Самара, рассказали о психических заболеваниях погибшего. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
«Он шел перед нами и на входе пошутил» : пассажирка самолета Шарм-Эль-Шейх - Самара, где один из пассажиров свел счеты с жизнью в туалете, рассказала новые подробности смерти 48-летнего российского туриста

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Авиакомпания S7 прокомментировала трагическую гибель пассажира на рейсе Египет-Самара 22 ноября. Итак, как рассказала 24 ноября «Курьер.Среда» Александра - представитель агентства по коммуникациям авиакомпании, 48-летний пассажир - Александр

- Нашли пассажира без сознания с признаками суицида в туалете бортпроводники и другие пассажиры. О страшной находке сразу сообщили командиру ВС. Командир решил, что судно необходимо посадить в ближайшем аэропорту. По близости оказался аэропорт Каира. Отметим, что спасти жизнь пассажиру пытались три медика из числа пассажиров: на борту также был и реаниматолог. Медики до самой аварийной посадки проводили сердечно-легочную реанимацию до приземления самолета. Когда самолёт сел в Каире, пассажира сразу передали местным врачам, но те констатировали смерть, — сообщила представитель S7 Александра.

Напомним, 2 дня назад 48-летний Александри летел с отпуска из Египта в родную Самару. Но как только самолёт взлетел, мужчина стал странно себя вести, чем напугал других пассажиров. В какой-то момент, Александр пошёл в туалет и больше не вернулся. Его бездыханное тело нашли в туалете через 20 минут. О страшной трагедии подробно «Курьер.Среда» рассказывала Татьяна - пассажирка рейса. Позже родные Александра высказались о его психических заболеваниях, которые, возможно, стали причиной ухода из жизни счастливого отца и мужа из Самары.

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египетсамарапассажир погибПогиб пассажир на самолете
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