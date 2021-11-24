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Пьяный бывший зэк поджег девушку на первом свидании

9:24:4411/24/2021
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Мужчину задержали на следующий день.

Мужчина сжег женщину, которую знал несколько часов. Фото: Pexels.com

В Белоруссии в городе Витебск пьяный мужчина сжег женщину, с которой познакомился в этот же день на улице. Пара решила устроить посиделки в подъезде и выпить алкогольных напитков. В ходе мероприятия между ними произошла ссора. Из-за чего мужчина совершил поджег знакомую. Подозреваемый попытался скрыться с места происшествия, но его удалось задержать на следующий день.

В подъезде одного из жилых домов, который находится по Московскому проспекту был обнаружен обгоревший труп женщины 20 ноября. Известно, что убийца и жертва познакомились на улице. А трагедия произошла в жилом доме, в котором и проживал обвиняемый.

– Убийцей оказался 32-летний мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений человеку. Его задержали сотрудники ОМОНа, – говорится в релизе УВД Витебского облисполкома.

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убилУбийца.Сжег человека
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