Пьяный бывший зэк поджег девушку на первом свидании

В Белоруссии в городе Витебск пьяный мужчина сжег женщину, с которой познакомился в этот же день на улице. Пара решила устроить посиделки в подъезде и выпить алкогольных напитков. В ходе мероприятия между ними произошла ссора. Из-за чего мужчина совершил поджег знакомую. Подозреваемый попытался скрыться с места происшествия, но его удалось задержать на следующий день.
В подъезде одного из жилых домов, который находится по Московскому проспекту был обнаружен обгоревший труп женщины 20 ноября. Известно, что убийца и жертва познакомились на улице. А трагедия произошла в жилом доме, в котором и проживал обвиняемый.
– Убийцей оказался 32-летний мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений человеку. Его задержали сотрудники ОМОНа, – говорится в релизе УВД Витебского облисполкома.