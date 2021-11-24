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В подмосковном Володарском голая девушка убегала от насильника по заснеженной улице

10:20:0111/24/2021
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Молодой человек избил и изнасиловал бывшую возлюбленную придя к ней, чтобы поздравить с днем рождения.

Голяком по морозу пришлось бежать девушке по улице. Фото: Public Domain Pictures

В Подмосковье в поселке Володарское очевидцы стали свидетелями, как молодая девушка в совершенно голом виде бежала по улице. Ей пришлось скрываться от бывшего парня, который пришел к ней домой, а потом избил и изнасиловал.

Как сообщают в РЕН ТВ, мужчина пришел к ней под предлогом наступающего дня рождения чтобы поздравить. Они сели за стол для совместного распития спиртного, а так как гость пришел уже в состоянии опьянения, то его дальнейшее поведение стало все более неадекватным и агрессивным.

Девушка решила проводить его домой, когда они вместе подошли к квартире, мужчина затащил ее к себе, избил и изнасиловал. Бежать пострадавшей пришлось голяком, прихватив с собой вещи. Она добралась домой и вызвала сотрудников полиции.

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