В подмосковном Володарском голая девушка убегала от насильника по заснеженной улице

В Подмосковье в поселке Володарское очевидцы стали свидетелями, как молодая девушка в совершенно голом виде бежала по улице. Ей пришлось скрываться от бывшего парня, который пришел к ней домой, а потом избил и изнасиловал.
Как сообщают в РЕН ТВ, мужчина пришел к ней под предлогом наступающего дня рождения чтобы поздравить. Они сели за стол для совместного распития спиртного, а так как гость пришел уже в состоянии опьянения, то его дальнейшее поведение стало все более неадекватным и агрессивным.
Девушка решила проводить его домой, когда они вместе подошли к квартире, мужчина затащил ее к себе, избил и изнасиловал. Бежать пострадавшей пришлось голяком, прихватив с собой вещи. Она добралась домой и вызвала сотрудников полиции.