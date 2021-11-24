В Москве пенсионер умер за рулем Porsche и протаранил стену жилого дома

В Москве произошло ДТП, в котором скончался водитель. 74-летний мужчина почувствовал себя плохо, находясь за рулем Porsche.
Он не смог справиться с управлением и врезался в стену дома на Привольной улице, 23/2. Об этом стадо известно из сообщения ГИБДД Москвы. Инцидент произошел на юго-востоке столицы.
— По предварительным данным, 74-летний мужчина-водитель погиб по причине плохого самочувствия, — говорится в сообщении ГИБДД.
На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Окончательный вывод о причине и обстоятельствах ДТП будут известно позднее.