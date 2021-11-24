В Санкт-Петербурге девушка всю ночь провела в рухнувшем в торговом центре лифте

В Санкт-Петербурге в торговом центре «Континет» рухнул лифт. В кабине находился один человек, 25-летняя девушка провела там всю ночь. Об этом стало известно, когда работники ТЦ приехали на работе утром 24 ноября. Они и обнаружили девушку. Также сообщается, что лифт упал поздно вечером. А являлась ли пострадавшая сотрудницей точки или была посетительницей пока неизвестно.
На место происшествия была вызвана скорая медицинская помощь. Девушку госпитализировали с многочисленными травмами. Ее психологическое состояние оценивается, как тяжелое. А на месте инцидента сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в В Казахстанском городе Жаркент 21-летний член семьи убил старшего брата молотком. Он находился дома один, когда приехал его родственник в состоянии алкогольного опьянения. Между ними возникла ссора и мужчина решил сломать компьютер. Тогда младший дождался, когда его брат уснет и пробил ему молотком голову.