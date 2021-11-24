В салоне BMW, принадлежащего пьяному майору полиции, который насмерть сбил двух рабочих, находились его нетрезвые друзья

В Тюмени в салоне автомобиля, который устроил смертельное ДТП находился не только замначальника следственного отдела СКР Павел Шадрин, но и два его товарища. Молодые люди возвращались из одного из местных баров, где распивали алкогольные напитки вечером во вторник. Автомобилист сбил двоих дорожных рабочих, которые скончались на месте. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за совершение нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения.
– Совершено тяжкое преступление, мы будем ходатайствовать об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу. Также пьяный водитель будет уволен по отрицательным мотивам, – сообщили в ведомстве.
Также в СК России сообщили, что сейчас ведутся работы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Виновник аварии будет привлечен к уголовной ответственности, несмотря на его должность и звание.