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В салоне BMW, принадлежащего пьяному майору полиции, который насмерть сбил двух рабочих, находились его нетрезвые друзья

10:40:2811/24/2021
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Полицейский вместо со своими товарищами ехал из бара.

Виновник ДТП в Тюмени находился в салоне автомобиля не один. Фото: Telegram-канал SHOT

В Тюмени в салоне автомобиля, который устроил смертельное ДТП находился не только замначальника следственного отдела СКР Павел Шадрин, но и два его товарища. Молодые люди возвращались из одного из местных баров, где распивали алкогольные напитки вечером во вторник. Автомобилист сбил двоих дорожных рабочих, которые скончались на месте. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за совершение нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения.

– Совершено тяжкое преступление, мы будем ходатайствовать об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу. Также пьяный водитель будет уволен по отрицательным мотивам, – сообщили в ведомстве.

Также в СК России сообщили, что сейчас ведутся работы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Виновник аварии будет привлечен к уголовной ответственности, несмотря на его должность и звание.

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пострадавшиеаварияДТП. Полиция
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