Московский суд взыскал с «Первого канала» 1 млн рублей по иску Юрия Лозы

В Москве суд рассматривал дело по иску Юрия Лозы, который требовал запретить трансляцию одного из своих треков на шоу "Голос". Речь идет о песне, которая называется "Плот". Таким образом суд частично удовлетворил иск ответчика о взыскании денежных средств. Такое решение было вынесено 23 ноября в Московском городском суде.
Юрий Лоза подал иск с целью защитить исключительные права на музыкальное произведение "Плот". Композиция звучала в одном из шоу, которое идет на этом канале, также выпуск программы "Голос" был выпущен в интернете. Изначально Лоза требовал взыскать с представителей канала 5 млн рублей, но после изменил свое решение и запросил 4 млн рублей.
Лоза настаивал на том, что компании запретили создание условий для обеспечивающих размещение, распространение и использование музыкального композиции. Мужчина считает, что ответчик испортил данное произведение. Также мужчину смутили лживые факты и его биографии, которые прозвучали в рамках данной передачи.