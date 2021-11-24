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Московский суд взыскал с «Первого канала» 1 млн рублей по иску Юрия Лозы

10:32:3411/24/2021
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Его смутили лживые факты и его биографии, которые прозвучали в рамках одного из шоу.

Первый канал должен будет заплатить 1 млн рублей. Фото: Pixabay.com

В Москве суд рассматривал дело по иску Юрия Лозы, который требовал запретить трансляцию одного из своих треков на шоу "Голос". Речь идет о песне, которая называется "Плот". Таким образом суд частично удовлетворил иск ответчика о взыскании денежных средств. Такое решение было вынесено 23 ноября в Московском городском суде.

Юрий Лоза подал иск с целью защитить исключительные права на музыкальное произведение "Плот". Композиция звучала в одном из шоу, которое идет на этом канале, также выпуск программы "Голос" был выпущен в интернете. Изначально Лоза требовал взыскать с представителей канала 5 млн рублей, но после изменил свое решение и запросил 4 млн рублей.

Лоза настаивал на том, что компании запретили создание условий для обеспечивающих размещение, распространение и использование музыкального композиции. Мужчина считает, что ответчик испортил данное произведение. Также мужчину смутили лживые факты и его биографии, которые прозвучали в рамках данной передачи.

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деньгисудВзыскание.
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