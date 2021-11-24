Автобус с туристами перевернулся в Карелии — пострадали пятеро

Туристический автобус, в котором находились 37 человек, опрокинулся в Питкярантском районе Карелии 24 ноября. В настоящее время известно о пятерых госпитализированных.
Всего на экскурсию ездили 34 туриста, кроме них в автобусе находились 2 водителя и экскурсовод. В какой-то момент на повороте водитель не справился с управлением и автобус, съехав с трассы, перевернулся в кювет, сообщается на сайте МВД региона.
Инцидент произошел около 11 часов утра на 306 км автодороги А-121 "Сортавала". Госпитализированы 5 пассажиров, одному оказали медпомощь на месте ЧП. В МВД сообщили, что 54-летний водитель на момент аварии был трезв, его документы в порядке.