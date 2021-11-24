В Дагестане похоронили автоблогера Саида Губденского и его друга Заура Ибрагимова, которые погибли в страшном ДТП в Москве 20 ноября

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Сегодня, 24 ноября, в Дагестане прошли похороны автоблогера Саида Губденского и Заура Ибрагимова, которые трагически погибли в ДТП в Москве 20 ноября.
Тела многодетных отцов и лучших друзей ночью привезли в Грозный, а уже в 7 утра началась прощальная церемония в махачкалинской мечети на Малигина. После этого, Губденского предали земле в селе Шамшагар, откуда 28-летний блогер родом. На утренний джана-намаз и сами похороны приехало много людей: родные, близкие, друзья и верные подписчики проводили Губденского в последний путь.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» рассказывал, что в начале этой недели прогремела новость. Автоблогер, многодетный отец Саид Губденский и его друг Заур Ибрагимов погибли в жутком ДТП, в котором, по предварительным данным, виноват сам Губденский. Его новенький BMW вылетел на встречку на летней резине, к сожалению, сам блогер погиб на месте. А вот пассажир - Заур Ибрагимов - скончался в больнице. Многие обвинили погибшего блогера в пренебрежении ПДД. За прошлый год Саид Губденский получил 13 штрафов и даже лишался прав почти на год.
Известно, что буквально за сутки до аварии Гуденский и Ибрагимов пожертвовали 3 млн рублей на благотворительность анонимно.
После аварии и резонанса в СМИ родные и близкие столкнулись со сложностями: тела погибших не отдавали из морга. Об этом рассказывал друг Губденского Сапар в соцсетях.
- Ситуация оказалась сложной, тела не отдают пока, они лежат в морге третий день. Все пытаются всеми силами перевести тела на Родину - в Дагестан, - рассказывал Сапар.
К счастью, через три дня, 23 ноября, родные смогли увезти Губденского и его друга в родной Дагестан, чтобы похоронить мужчин по мусульманским традициям. Многочисленные подписчики и знакомые погибших оказывали материальную поддержку и семье, и друзьям Губденского и Ибрагимова. Все деньги, по словам Сапара, после похорон хотели передать на благие дела.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка, которая даст более полную картину той аварии, которая унесла жизнь талантливого блогера и его лучшего друга.
Редакция «Курьер.Среда» выражает родным и близким Саида Губденского и Заура Ибрагимова соболезнования. Светлая память.