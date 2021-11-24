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В Госдуме началось активное обсуждение законопроекта о повсеместном введении QR-кодах в России

12:32:3511/24/2021
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Спикер Госдумы подчеркнул, что к первому чтению законопроекта депутаты должны получить полный срез предложений от общества.

В Госдуме собираются прислушаться к профессионалам при принятии закона о QR-кодах. Фото: Pixabay.com
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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Во вторник на пленарном заседании в Госдуме депутат Нина Останина, возглавляющая комитет по вопросам семьи, женщин и детей, призвала к обсуждению законопроекта о QR-кодах привлечь в том числе профессионалов.

Спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что ранее законопроекты от правительства РФ были разосланы в регионы, Совфед и Общественную палату. После всестороннего обсуждения законопроекта депутатам будет проще принять решение.

Володин отметил, что в комитетах нужно выстроить работу так, чтобы депутаты к первому чтению понимали мнения экспертов на счет повсеместного введения QR-кодов.

- Но и, конечно, нам важно, чтобы на заседание комитетов и всех фракций пришли представители правительства, — добавил Вячеслав Володин.

Спикер парламента дал поручение обсуждать с правительством инициируемый нововведения, и не быть заложниками соцсетей и ток-шоу, а опираться на позиции профессионалов и специалистов, сообщается на сайте ГД. Предварительные итоги работы заслушают уже 25 ноября.

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законопроектобсуждениеQR кодГД РФВячеслав Володин
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