В Госдуме началось активное обсуждение законопроекта о повсеместном введении QR-кодах в России

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Во вторник на пленарном заседании в Госдуме депутат Нина Останина, возглавляющая комитет по вопросам семьи, женщин и детей, призвала к обсуждению законопроекта о QR-кодах привлечь в том числе профессионалов.
Спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что ранее законопроекты от правительства РФ были разосланы в регионы, Совфед и Общественную палату. После всестороннего обсуждения законопроекта депутатам будет проще принять решение.
Володин отметил, что в комитетах нужно выстроить работу так, чтобы депутаты к первому чтению понимали мнения экспертов на счет повсеместного введения QR-кодов.
- Но и, конечно, нам важно, чтобы на заседание комитетов и всех фракций пришли представители правительства, — добавил Вячеслав Володин.
Спикер парламента дал поручение обсуждать с правительством инициируемый нововведения, и не быть заложниками соцсетей и ток-шоу, а опираться на позиции профессионалов и специалистов, сообщается на сайте ГД. Предварительные итоги работы заслушают уже 25 ноября.