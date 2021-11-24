Ужесточить наказание автоблогерам за нарушение ПДД хотят в Госдуме: Штрафы несоизмеримы с их доходами

Борьба с блогерами-лихачами выходит на другой уровень. После нескольких трагедий в центре Москвы, в которых принимали участие блогеры, намеренно нарушающие правила дорожного движения, встал вопрос о пресечении их деятельности.
Юристы говорят о том, что необходимо разработать новые правила ПДД, по которым уже можно справедливо наказать за намеренное опасное вождение. Также предлагается повысить штрафы.
Доказательствами правонарушений могут стать сами видео гонок, которые снимают блогеры. Такая статья вскоре появится в обновленном КоАП, заявила Ирина Рукавишникова, первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству для РИА Новости.
Как пояснил юрист Игорь Ким, главная цель блогеров, зарабатывающих на публикации видео с нарушениями, — не соблюдать правила на дороге. Их доходы намного превышают штрафы за нарушения и они чувствуют свою безнаказанность и неуязвимость.
По словам адвоката, предоставление видео в качестве доказательства в суде уже применяется в практике. Необходимо правильно оформить его и тогда блогера-нарушителя настигнет заслуженное наказание.
Как сообщал "Курьер.Среда", 24 ноября в Дагестане похоронили автоблогера Саида Губденского и его друга Заура Ибрагимова, которые погибли 20 ноября в ДТП в центре Москвы.