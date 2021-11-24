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Омбудсмен Москалькова предложила повысить до 40 лет возраст очередников по программе «Молодя семья»

1:19:0011/24/2021
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Уполномоченный по правам человека при президенте РФ пояснила, что не успевшие приобрести жилье по льготной программе до 35 лет обращаются к ней со сраведливыми возмущениями.

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова. Фото: Пресс-служба омбудсмена

Татьяна Москалькова, российский омбудсмен, предлагает повысить возраст для граждан, претендующим на получение жилья по льготной ипотеке. Для того, чтобы воспользоваться правом на жилье по программе «Молодая семья», россияне должны уложиться до 35 лет с созданием семьи и рождением детей.

На заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека по теме защиты жилищных прав граждан и обеспечения условий для их осуществления Москалькова выразила мнение, что программа должна быть несколько доработана. Ожидание очереди на жилье во многих случаях приводит к тому, то возраст семьи не позволяет воспользоваться программой.

- Проходит год, два, пять, десять, им уже 35 лет. И государство говорит: а вам уже исполнилось много лет, - пояснила Москалькова, сообщает РАПСИ.

После того, как молодых людей выбрасывают из очереди, они приходят к омбудсмену и выражают справедливое возмущение.

- Давайте тогда увеличим их возраст до 36-40 лет. Иначе это несёт огромные репутационные издержки для всех институтов государственной власти, - заявила Москалькова.

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