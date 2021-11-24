Мэр Бердска Шестернин получил награду от губернатора за создание благоприятного климата для инвестиций в городе

Совет по инвестициям Новосибирской области, заседание которого состоялось в региональном правительстве 24 ноября, одобрил сразу три масштабных инвестпроекта. Заседание провел губернатор Андрей Травников.
По его словам, следует переходить к переговорам и к реализации инвестиционных проектов в сфере пищевой, текстильной, строительной промышленности. Их суммарная стоимость превышает 7 миллиардов рублей, сообщили в региональном правительстве.
На заседания инвестиционного совета вручили награды главам муниципалитетов "за достижение высоких результатов в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата". Речь идет о работе городов и районов в 2020 года.
Почетные грамотой губернатора Новосибирской области Травников вручил нескольким муниципальным образованиям - Новосибирск, Бердск, Новосибирский, Ордынский, Тогучинский, Купинский и Черепановский районы. На вручении наград лично присутствовали главы, в том числе мэр Бердска Евгений Шестернин.
Напомним, что одним из последних инвестпроектов в Бердске является открытие завода по производству кормов "Нестле". Мусорная свалка, которую планируют открыть на границе с Бердском в 2023 году за 430 миллионов, - тоже частный инвестиционный проект. Но это "заслуга" соседнего Искитимского района.